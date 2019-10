Burgenland / Frankenau. Ein Kleintransporter hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in Frankenau (Bezirk Oberpullendorf) Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Ein 27-jähriger Mann wollte nach dem Fischen vom dortigen Fischteich wegfahren, als er bemerkte, dass Rauch und Feuer aus dem Motorraum drangen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Der Mann konnte laut Polizei den Großteil seiner Fischerausrüstung rechtzeitig aus dem Kleintransporter retten. Er versuchte auch, die Motorhaube zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr löschte den Brand, das Fahrzeug brannte jedoch komplett aus.



Verletzt wurde niemand, die Schadenssumme war vorerst noch nicht bekannt. Auch die Ursache sei noch unklar, Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Oberpullendorf hätten aber bereits Erhebungen aufgenommen, berichtete die Polizei.