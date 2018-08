Ladendieb schlägt erneut zu

Bereits zum dritten Mal in diesem Monat ist am Donnerstagabend ein 31-jähriger Ladendieb in einem Einkaufscenter im Bezirk Neusiedl am See unterwegs gewesen. Der Mann entfernte mithilfe von mitgebrachtem Werkzeug die Diebstahlsicherungen von Kleidungsstücken. Beim "Late-Night-Shopping" beobachte schließlich ein Mitarbeiter den 31-Jährigen. Der geständige Mann wurde festgenommen, so die Polizei.