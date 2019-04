Nova Rock Festival bringt viele Neuheiten

Zum 15. Mal wird das Nova Rock von 13. bis 16. Juni über die Bühne gehen. Mit dabei sind Top-Bands wie Die Ärzte, Die Toten Hosen, Slipknot, The Cure, The Smashing Pumpkins und Bonez MC & RAF Camora. Vermutlich findet auch die letzte Slayer-Show auf heimischem Boden am Nova Rock statt. Bis heute wurden 165.000 Tickets verkauft, 220.000 Besucher werden an vier Tagen erwartet.

Auch gastronomisch tut sich einiges. So ist der Drei-Haubenkoch Max Stiegl in der Genuss-Arena für Spezialgerichte verantwortlich. In der Planungsphase ist die zweite Genuss-Arena bei der Red Stage mit mehr Schatten- und Sitzplätzen. 2019 wird ein eigener Sterntalerhof-Drink erhältlich sein. Neu ist heuer auch die Dosensammelaktion. An drei Stationen kann man Dosen gegen Goodies oder Ottarocker bzw. Red Bull tauschen.

Als neue Side Action wird es erstmals Underground Wrestling Matches geben. Sowie, wie berichtet, das grrrls Camping nur für Frauen. Zusätzlich wird es erstmals speziell geschultes Security-Personal geben.