Nova Rock: So bekommt ihr euer Ticketgeld zurück

Nach der Absage des Festivals gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Welche das sind und welche Ausnahmen gelten.

Vom 10. bis 13. Juni hätte in Nickelsdorf eigentlich wieder das Nova Rock Festival stattfinden sollen. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen machten dem aber einen Strich durch die Rechnung. Es folgte die Absage.

Jetzt gab der Veranstalter auf Facebook bekannt, wie die Fans mit den bereits gekauften Tickets umgehen können. Zum einen gibt es die Möglichkeit das Ticket zu behalten und es gegen eines für das Festival 2021 zu tauschen. Auf einer Website kann man dies ganz einfach durch die Eingabe des Ticket-Barcodes erledigen.

Zum anderen gibt es natürlich die Möglichkeit der Rückerstattung. Allerdings müsse man hier noch ein wenig Geduld haben. "Wir warten auf Entscheidungen und Vorgaben der Politik, da wir auf diese Entscheidungen angewiesen sind, um dann in Einklang mit unseren Verpflichtungen und Möglichkeiten die bestmögliche Lösung für euch zu finden. Wir bitten daher noch um ein wenig Geduld und Verständnis für diese außergewöhnliche Situation", heißt es auf Facebook.

Allerdings gibt es durchaus eine Ausnahme. "Auch wenn es noch keine allgemeine Lösung von Seiten der Politik gibt, haben wir beschlossen, all jenen Nova RockerInnen, die aufgrund der COVID-19 Krise ihren Job verloren haben und das nachweislich darlegen können, den Face Value ihres Ticket (= der am Ticket bzw. Bon aufgedruckte Wert) sofort zurückzuerstatten. Da hier jeder Euro wichtig ist, wollen wir mit der sofortigen Rückzahlung einen kleinen Beitrag leisten. Schließlich geht es hier um bedrohte Existenzen", so der Veranstalter. Als Stichtag für die Arbeitslosigkeitgilt der 15. März 2020, Kurzarbeit zählt nicht dazu. Außerdem braucht man die offizielle Bestätigung des Arbeitsmarktservice.