Als der Tierfreund Brotkrümel ins Wasser warf, rollte sein Fahrzeug hinterher.

Ein Autofahrer fuhr am Ostersonntag in Zurndorf (Bez. Neusiedl/See) zur Leitha, um sich um Flussufer die Füße zu vertreten. Als er Enten und Gänse im Wasser sah, beschloss er kurzerhand, die Tiere zu füttern, hielt an und stieg aus.

Dabei dürfte der Tierfreund jedoch die Handbremse nicht richtig angezogen haben. Denn nachdem er die ersten Brotkrümel in den Fluss geworfen hatte, machte sich das Auto plötzlich selbstständig und der Burgenländer musste hilflos zusehen, wie sein Auto ins Wasser rollte.

© FF Zurndorf

Die Feuerwehren Zurndorf und Neusiedl

See bargen das Fahrzeug, das durch das Missgeschick kaum beschädigt wurde, mithilfe eines Krans aus der Leitha. „Wir haben unser Ostergeschenk jedenfalls schon gefunden und wünschen allseits frohe Ostern“, postete die Feuerwehr nach dem Einsatz augenzwinkernd.