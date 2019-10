Raubüberfall auf RAIKA aufgeklärt

Tschurndorf. Am 25.10.2019, gegen 09.30 Uhr, betrat ein 38-jähriger unmaskierter und unbewaffneter Mann die Raiffeisenbankfiliale in Tschurndorf im Bezirk Oberpullendorf und forderte die alleine in der Filiale anwesende Bankangestellte durch bedrohliches Auftreten auf, ihm in ein mitgebrachtes Stoffsackerl Bargeld auszufolgen.

Nach der Tat flüchtete der vorerst unbekannte Täter mit einem Pkw. Der Mann konnte im Zuge einer Alarmfahndung in Neutal festgenommen werden. Das geraubte Bargeld wurde im Fluchtwagen gefunden und sichergestellt.

Der im Bezirk Oberpullendorf wohnhafte Tatverdächtige hat die Tat gestanden, als Motiv nannte er seine triste finanzielle Lage. Über ihn wurde die U-Haft verhängt.