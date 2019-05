Rundfahrtschiffe am Neusiedler See in Brand

Im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Neusiedler See ist am Montagnachmittag Feuer ausgebrochen. Nach Feuerwehrangaben stehen drei Ausflugsschiffe in Brand. Personen seien nicht in Gefahr, hieß es auf APA-Anfrage. Acht Feuerwehren waren zu Löscharbeiten ausgerückt.

Laut Landessicherheitszentrale (LSZ) Burgenland wurden die Einsatzkräfte gegen 13.40 Uhr alarmiert. Aus Sicherheitsgründen wurde auch ein Rettungsfahrzeug zum Brandort beordert.