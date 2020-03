Suche nach vermisster Person ergebnislos abgebrochen

Die Suche nach einer vermissten Person im Neusiedler See bei Rust hat am Donnerstagnachmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften gefordert.

Rust. Neun Feuerwehren waren an Ort und Stelle, Feuerwehrtaucher suchten den See nach der Person ab. Zuvor hatten Suchhunde am Ufer angeschlagen. Die Suche musste allerdings ergebnislos abgebrochen werden, bestätigte die Polizei am Freitag Medienberichte. Nachdem die Suchhunde angeschlagen hatten, wurde gegen 14.00 Uhr eine koordinierte Suche mit Feuerwehrtauchern gestartet, berichteten "ORF Burgenland" und "Kurier". Die Taucher bildeten Suchketten und durchkämmten mehrere Bereiche des Neusiedler Sees. Nach knapp sieben Stunden wurde der Einsatz abgebrochen.