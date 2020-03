Tödlicher Verkehrsunfall: 50-Jähriger verstarb an Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Person tödlich verunglückt.

Der Unfall ereignete sich gestern gegen 14.55 Uhr auf der S4 im Gemeindegebiet von 7033 Pöttsching, Bezirk Mattersburg. Ein 20-jähriger Mann lenkte seinen PKW auf der S4 in Fahrtrichtung Mattersburg. Im Fahrzeug befand sich noch die 19-jährige Beifahrerin.



Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 50-jähriger Lenker auf Höhe der der ehemaligen Raststätte Pöttsching, der in der Gegenrichtung unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden PKW des 20-jährigen. Der PKW des 50-jährigen Unfalllenkers wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen die Leitschiene gedrückt und kam in weiterer Folge auf der Beifahrerseite im Straßengraben zum Liegen. Der 50-järhrige Unfallbeteiligte erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zwei Verletzte ins Krankenhaus geflogen

Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden durch Rettungskräfte erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber bzw. Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall wurde die S4 in der Zeit von 15.05 bis 17.55 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt und dabei eine örtliche Umleitung eingerichtet.



Der Abtransport beschädigten Fahrzeuge erfolgte durch die FF Neudörfl.