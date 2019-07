Traktor krachte im Nordburgenland gegen Lkw

Podersdorf. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Lkw in Podersdorf im nordburgenländischen Bezirk Neusiedl am See sind am Montagvormittag zwei Personen verletzt worden. Ein Mann wollte mit seinem Traktor von einem Güterweg auf die Seestraße L205 abbiegen und stieß dabei mit dem Lkw zusammen, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.

Der 58-jährige Fahrer des Lastwagens und sein 24-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Lenker wurde mit leichten Verletzungen in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht, der 24-Jährige wurde im Krankenhaus Eisenstadt behandelt. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführten Alkotests verliefen laut Polizei negativ. Am Lkw entstand Totalschaden, auch der Traktor wurde stark beschädigt.

Die Feuerwehr Podersdorf war mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort. Während des Einsatzes kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen, eine Umleitung wurde eingerichtet.