Unbekannter belästigte Wirt mit über 1.400 Anrufen

Ein anonymer Anrufer hat über mehr als ein Jahr hinweg einen Wirt in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) belästigt.

Parndorf. Allein von Dezember 2018 bis Februar 2019 soll der Unbekannte rund 1.400-mal im Gasthaus angerufen haben, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag Medienberichte. Kriminalisten forschten den Mann aus, er wurde angezeigt. Anrufe im Dezember 2018 begonnen Die Anrufe hätten im Dezember 2018 begonnen - zunächst blieb es am anderen Ende der Leitung still. Ab Anfang des Vorjahres soll der Unbekannte dann gesprochen und dabei auch Morddrohungen ausgestoßen haben. Weil er von einem unangemeldeten Wertkartenhandy anrief, gelang es vorerst nicht, ihn auszuforschen. Nach einer Unterbrechung im Mai des Vorjahres fingen die Anrufe im September wieder an. Ende Februar starteten Kriminalbeamte dann eine "technische Überprüfung" und wurden nach einer Durchsuchung im Haus des Verdächtigen auch fündig, berichtete ein Polizeisprecher. Der Verdächtige gestand die Anrufe, die er aus nicht näher von ihm erläuterten "persönlichen Gründen" gemacht habe. Er wurde nach seiner Einvernahme wegen beharrlicher Verfolgung angezeigt. Erhebungen seien noch im Gange, auch eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung sei noch möglich, es müsse noch Material ausgewertet werden.



Im Gasthaus war man laut Medienberichten durch die anonymen Anrufe so genervt, dass das Telefon abgedreht werden musste, was zu empfindlichen Umsatzeinbußen und schließlich sogar zur Insolvenz geführt habe. Trotz Insolvenz wolle der Wirt jedoch nicht aufgeben und den Betrieb weiterführen.