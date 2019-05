Vier Rundfahrtschiffe am Neusiedler See standen in Brand

Der Brand mehrerer Rundfahrtboote im Hafen von Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) am Neusiedler See hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Vier Boote wurden nach Angaben der Einsatzkräfte ein Raub der Flammen. Bei einem weiteren, das in der Nähe lag, schmolzen durch die große Hitze einige Scheiben.

Zwei Rundfahrtboote standen zuerst in Vollbrand

Gegen 13.40 Uhr war Alarm ausgelöst worden. Die Feuerwehr Mörbisch war als erste zur Stelle, sofort wurden weitere Kräfte nachalarmiert. "Beim Eintreffen sind zwei Rundfahrtboote in Vollbrand gestanden", schilderte Feuerwehreinsatzleiter Christian Jäger der APA.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Zwei weitere Boote seien losgemacht worden und hinter den brennenden Booten im Wasser getrieben. "Ein Boot, das in Vollbrand war, hat sich dann losgelöst und ist zu den anderen getrieben. Letztendlich sind vier Boote abgebrannt." Personen kamen nach Angaben der Einsatzkräfte bei dem Feuer nicht zu Schaden.

Neun Feuerwehren mit 110 Einsatzkräften

"Wir haben das Übergreifen auf die benachbarten Hütten und auf den Schilfgürtel verhindern können", berichtete Jäger: "Den Hütten ist nichts passiert." Neun Feuerwehren mit insgesamt etwa 110 Kräften waren ausgerückt.

Die Löscharbeiten seien zum Teil schwierig gewesen, "weil Boote hinausgetrieben sind aufs offene Wasser und von der Landseite nicht erreichbar waren", erläuterte Jäger. Auch fünf Feuerwehrboote beteiligten sich am Einsatz. Von den abgebrannten Ausflugsbooten blieben teils nur mehr rauchende Bootsrümpfe zurück, aus denen die Reste der Gitterkonstruktion für die Aufbauten ragten.

Auch der Bootssteg war teilweise schwer in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrleute waren damit beschäftigt, die verkohlten Reste zu löschen. Das Knattern der Motoren der Wasserpumpen und Notstromaggregate erfüllte weiterhin die Luft.