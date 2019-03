Wohnhaus-Brand: 68-Jähriger stirbt in den Flammen

Burgenland. Ein 68-Jähriger ist Freitagfrüh bei einem Wohnhausbrand in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ums Leben gekommen, teilte ein Polizeisprecher auf APA-Nachfrage mit. Laut Günter Prünner, Pressereferent des zuständigen Bezirksfeuerwehrkommandos, habe der Mann allein gelebt.

55 Mitglieder von vier Feuerwehren - Steinbrunn, Zillingtal, Müllendorf und Eisenstadt - waren ab 5.20 Uhr im Einsatz. "Brand Aus konnte um 6.35 Uhr gegeben werden. Mittlerweile sind einige Einsatzkräfte wieder eingerückt. In der Decke befinden sich noch Glutnester, die gelöscht werden müssen", sagte Prünner, selbst Mitglied bei der Feuerwehr Steinbrunn. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. "Die Brandermittler sind noch nicht da."

Vor genau einer Woche war ein Ehepaar bei einem Wohnhausbrand in der Nachbarortschaft Neufeld an der Leitha ums Leben gekommen. Das Feuer dürfte damals durch einen Heizlüfter, der zu nahe an brennbaren Sachen gestanden war, ausgelöst worden sein, hieß es vergangenen Freitag von der Polizei.