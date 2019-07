Wohnungsbrand im Bezirk Oberwart: Mann von Balkon gerettet

Großpetersdorf. Ein 29-jähriger Burgenländer ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) von seinem Balkon gerettet worden. Das Feuer war in der Wohnung des Mannes ausgebrochen. Der 29-Jährige erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung, konnte sich aber noch selbst auf den Balkon retten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag.

Ein Zeitungszusteller hatte die Flammen bemerkt, die aus der Küche der Wohnung herausschlugen, und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Bewohner vom Balkon in Sicherheit bringen. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht.

Die anderen Mieter des Mehrparteienhauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das Gebäude musste aber evakuiert werden, die Bewohner wurden in Ersatzquartieren untergebracht. Wann sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war am Dienstag noch nicht klar.

Das Appartement des 29-Jährigen brannte zur Gänze aus, das restliche Gebäude wurde schwerbeschädigt. Ermittlungen zur Ursache des Brandes wurden aufgenommen. Zwei Feuerwehren standen mit acht Fahrzeugen und 24 Mitgliedern im Einsatz.