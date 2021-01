Heer entsetzt: Sex-Videos von Soldaten

Über Exzesse angehender Berufssoldaten sind Videos im Netz aufgetaucht.

Burgenland. 35 angehende Berufssoldaten des Bundesheeres haben in der Kaserne des Güssinger Jäger­bataillons zum Abschluss der Kaderanwärter-Ausbildung trotz Verbots durch ihre Vorgesetzten eine illegale Corona-Party gefeiert – ÖSTERREICH berichtete.

Jetzt kursieren auch ­Videos davon im Internet, die in ÖSTERREICH und beim Bundesheer für Entsetzen sorgten: „Es ist das Widerlichste, was ich in meiner 35-jährigen Dienstzeit sehen musste“, twitterte Heeressprecher Oberst Michael Bauer: „So etwas hat bei uns nichts verloren. So sind wir Sol­daten nicht.“

Noch heftiger hatte Kommandant Gernot Gasser auf den peinlichen Auftritt der jungen Soldaten reagiert: „Das kotzt mich an“, sagte der General. Mit vulgären Handlungen ­hätten sich die Kadersoldaten völlig danebenbenommen.

Vier Soldaten sofort gefeuert

„Vulgäre Handlungen“ scheint noch vornehm umschrieben. Zu sehen sind auf den Videos sexuelle Handlungen, die teilweise mit Hilfsmitteln durchgeführt wurden. Gegen alle Beteiligten hat das Bundesheer inzwischen Disziplinarverfahren eingeleitet, vier Chargen wurden vom Dienst enthoben.