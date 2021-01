Heeres-Sprecher empört über Corona-Party-Video: „Widerlich!“

35 Soldaten feierten in der Kaserne „Güssing“ trotz des Lockdowns ihren Abschluss - die extremen Ausschweifungen und vulgären Handlungen wurden auf Video festgehalten.

35 Soldaten haben am Dienstag den 26. Jänner in der Kaserne „Güssing“ im Burgenland trotz des Lockdowns ihren Abschluss gefeiert. Dabei wurden nicht nur gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen, es kam auch zu extremen Ausschweifungen und vulgäre Handlungen, die auf zumindest drei Videos festgehalten wurden. Die Video-Aufnahmen, die von den Kaderanwärtern offenbar selbst aufgenommen wurden, kursieren mittlerweile auch im Internet und sorgten für eine Welle der Empörung.

"Das Widerlichste, was ich beim Bundesheer sehen musste"

Auch Heeres-Sprecher Michael Bauer äußert sich auf Twitter entsetzt über den Vorfall. "Es ist das Widerlichste, was ich in meiner 35-jährigen Dienstzeit beim Bundesheer sehen musste". so Bauer. "So etwas hat bei uns nichts verloren. So sind wir Soldaten nicht."