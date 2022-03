Mann im Bordell getötet und im Ausland entsorgt

Die Polizei im Burgenland ermittelt einen Fall aus dem Jahr 2013.

Ein möglicher Kriminalfall, der mehrere Jahre zurückliegt, ist am Mittwoch im Burgenland bekannt geworden. 2013 soll ein Mann im Bezirk Jennersdorf getötet worden sein, die Leiche wurde später gefunden, berichteten die "Bezirksblätter". Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber der APA, dass in dem Fall in Richtung eines Tötungsdelikts ermittelt wird. Details wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Laut dem Bericht des Regionalmediums wurde der Mann in einem Bordell im Bezirk Jennersdorf getötet. Dazu äußerte sich der Polizeisprecher nicht, er sagte nur: "Es gab einen Vorfall 2013 und es wird in Richtung Tötungsdelikt ermittelt." Die Leiche des Mannes sei nach einiger Zeit aufgefunden worden. Wo genau, das wurde ebenfalls nicht bekannt gegeben, lediglich, dass sie "vom Tatort weggeschafft wurde". Die Ermittlungen laufen international: "Wir sind da dran."