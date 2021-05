Im Burgenland gab es am Nachmittag bei Purbach ein spürbares Erdbeben. Schäden sind allerdings nicht zu befürchten.

Östlich von Purbach am Neusiedler See hat sich laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Freitag um 17.11 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 2,9 ereignet. Es wurde von einigen Personen deutlich verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten.