Taxi-Wucher rund ums Nova Rock

20 Euro für 4 Minuten - was fast nach kurzen käuflichen Sex klingt, wurde nun in Parndorf nach dem Nova Rock für eine Taxifahrt verlangt.

Wer am Nova Rock Festival in Nickelsdorf nicht unbedingt im Zelt übernachten wollte, was beim starken Regen in der Nacht auf Sonntag für viele der 200.000 Besucher ja auch zur feuchten Challenge wurde, der wählte ein Hotel in der Nähe. Für viele war da das nahe Pannonia Tower Hotel beim Outlet Center Parndorf eine gute Wahl. Schließlich gibt’s dort komfortable Betten, ein opulentes Frühstücks-Buffet und sogar eine Gummistiefel Waschanalge!

Nur wer dann von dort mit den Öffis wieder nach Wien wollte erlebte seine blaues Wunder bzw. wurde gleich einen blauen Geldschein los! Am Sonntag fährt nämlich kein Linienbus zum nur 1,8 Kilometer entfernten Bahnhof. Also Taxi! Und das hatte seinen (Fantasie-)Preis! Die knapp 4 Minütige Fahrt kostete Sonntag Vormittag nämlich satte 20 Euro. Das sind über 11 Euro pro Kilometer - oder umgerechnet 3 Bier am Nova Rock.