Todessturz in Windrad wird zum Krimi

Nur eine Woche nach einem ähnlichen Fall in Norddeutschland kam es im Burgenland zum Windrad-Drama.

Eisenstadt/Hannover. Zu grauenvollen Szenen war es am 17. Jänner in der Region Hannover gekommen: Bei Arbeiten im entstehenden Windpark Uetze starb ein 22-jähriger Bauarbeiter. Er war im Inneren eines Wind­rades 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Kripo und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln nun gemeinsam die Hintergründe des Vorfalls. Haargenau vor derselben kriminalistischen Aufgabe stehen genau eine Woche später auch die Behörden im Burgenland: Und wieder war es ein Montagnachmittag, an dem es, diesmal in Potzneusiedl, zum Todesdrama kam.

Dabei stieg ein Mitarbeiter der Windanlagenbauerfirma Enercon mit einem dreiköpfigen Serviceteam einer polnischen Montagefirma in 90 Meter Höhe eines Windrades, das derzeit im Auftrag der Energie Burgenland errichtet wird. Laut Polizei war der 28-Jährige, der vor den Augen seiner Kollegen in die Tiefe fiel, angegurtet. Ob der Pole nicht ge­sichert war oder ob sich die Sicherungen wegen eines Defektes oder Schlamperei lösten, ist noch ungewiss.

Ob Fangnetze in bestimmten Höhen die Katastrophe verhindert hätten, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.

(kor)