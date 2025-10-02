Chiara (15) wird vermisst: Polizei bittet um Hilfe

Derzeit machen sich Familie, Freunde und Bekannte große Sorgen um die 15-jährige Chiara H.: Sie ist seit Mittwoch von ihrer Wohnadresse in Wiener Neustadt abgängig.

NÖ. Die niederösterreichische Polizei startete am Donnerstag eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten. Die Beamten veröffentlichten mit der Zustimmung der Erziehungsberechtigten ein Foto von der 15-Jährigen.

© LPD NÖ

Die Jugendliche wurde als 1,55 bis 1,65 Meter groß und dünn beschrieben. Sie hat braune Augen und lange helle Haare. Zuletzt trug die 15-Jährige eine Hose und einen Pullover sowie einen knielangen Ledermantel und Turnschuhe - jeweils in Schwarz. Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers werden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Flugfeld unter der Telefonnummer 059133 3392 erbeten.