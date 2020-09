Der neue ÖSTERREICH-Sonntag!

Noch 5 Tage bis zum neuen Österreich-Sonntag! Ab diesem SONNTAG NEU: ÖSTERREICH-Auflage steigt jetzt auf 620.000 am Sonntag! PLUS: 3 NEUE MAGAZINE!

ÖSTERREICH startet mit dem neuen Schuljahr 2020/2021 die große SONNTAGS-Offensive für alle Leser. Wir erhöhen nicht nur kräftig die Auflage, wir verstärken und verbessern ab sofort

auch entscheidend unser Produkt:

Mit gleich DREI Magazin-Beilagen wird ÖSTERREICH AM SONNTAG ab sofort ein wirklich attraktives Produkt: Neben tagesaktueller Zeitung und topaktueller eigener Sport-Zeitung wird ÖSTERREICH ab sofort jeden Sonntag drei Farb-Magazine haben: Ein News-Magazin , den SONNTAG,

, den SONNTAG, Ein Style-Magazin , Ihr MADONNA

, Ihr MADONNA Und ein TV-Magazin für die Woche.

Die beste aktuelle Sonntagszeitung!

© ÖSTERREICH

Alle News des Tages. ÖSTERREICH am Sonntag bietet zunächst die beste und spannendste Sonntags-Tageszeitung im Land. Alle News für den Sonntag ganz aktuell.

Von Politik bis Society. Auf 64 Seiten bietet die Zeitung den aktuellen Lesestoff für den Sonntag: Politik, Weltgeschehen, ein großer Regionalteil, viel Kultur, Unterhaltung & Society.

Die eigene aktuelle Sportzeitung

© ÖSTERREICH

16 Seiten Sport Extra: ÖSTERREICH ist die einzige Zeitung am Sonntag, die neben der aktuellen Tages-Zeitung auch eine eigene top-aktuelle Sport-Zeitung bietet.

Von Fußball bis Auto. In der Sport-Zeitung finden Sie am Sonntag alle aktuellen Fußball-Berichte, auch aus dem Ausland mit prominenten Kommentaren. Und eine Auto-Zeitung.

NEU! Sonntag Farbmagazin!

© ÖSTERREICH

Die Reportagen der Woche. Jeden Sonntag ein News-Magazin zu ÖSTERREICH - mit den Reportagen, Interviews und mit allen Persönlichkeiten der Woche als spannendes Farb-Magazin.

Alle Reportagen. Das neue Farb-Magazin SONNTAG ist das erste News-Magazin, das einer Sonntagszeitung in Österreich beiliegt: Mit den 10 spannendsten Reportagen der Woche.

NEU! Sonntags-STYLE-Magazin

© ÖSTERREICH

Fashion, Beauty, Lifestyle. Zusätzlich gibt es das Style-Magazin MADONNA ab sofort jeden Sonntag gratis zu ÖSTERREICH – mit Beauty, Mode, Lifestyle, Natur, Wohnen.

Beauty bis Glamour. MADONNA AM SONNTAG bringt in komprimierter, kurzer Form das beliebte und erfolgreiche Frauen-Magazin MADONNA mit einem Update am Sonntag.

NEU! Gratis-TV-Magazin am Sonntag

© ÖSTERREICH