Die Dichands: SMS-Schmids beste Freunde

Was bisher niemand weiß: Der SMS-Serientäter Thomas Schmid ist seit Jahren der Intimfreund des ''Krone''/''Heute''-Ehepaares Dichand.

Die Auswertung von 300.000 SMS des Finanzministeriums-Sprechers, Kurz-Helfers und letztlich ÖBAG-Chefs Thomas Schmid wird immer spannender – und sie rückt immer stärker Österreichs schillerndstes Verleger-Ehepaar in den Mittelpunkt der Causa: Krone-Heraus­geber Christoph Dichand und Heute-Lady Eva Dichand waren nämlich die engsten Freunde des SMS-Serientäters.

Mit Dichands auf Urlaub in Sardinien & Äthiopien

Aus den WhatsApp-Chats und SMS des Thomas Schmid geht hervor:

Dass Thomas Schmid zahlreiche Urlaube mit dem Krone/Heute-Ehepaar Dichand verbracht hat. Darunter etwa Luxus-Ferien auf Sardinien …

zahlreiche Urlaube mit dem Krone/Heute-Ehepaar Dichand verbracht hat. Darunter etwa Luxus-Ferien auf Sardinien … Dass Thomas Schmid aber auch mit Christoph Dichand einen „Männer-Urlaub“ in Äthiopien genossen hat …

aber auch mit Christoph Dichand einen „Männer-Urlaub“ in Äthiopien genossen hat … Und dass Thomas Schmid in seiner Wohnung aufwendige Abendessen für Heute-Lady Eva Dichand arrangiert hat, die er von seiner unter Falschaussage-Verdacht stehenden Sekretärin L. – mit Dutzenden SMS dokumentiert – tagelang in allen Details vorbereiten ließ.

Ehepaar Dichand bekam von Schmid 10 Millionen

Die Beziehung von Thomas Schmid zum Ehepaar Dichand war nicht nur privat extrem eng – sondern auch beruflich. Mehrfach berichtet Schmid an Kurz, wie er bei Dichand entsprechende Storys über Kurz und Blümel in der Krone beauftragt hat. Und immer wieder schickt er an Kurz die Vollzugs-Meldung: „Dichand macht Story für uns!“

Tatsächlich sorgte Thomas Schmid auch dafür, dass sowohl Christoph ­Dichand für die Krone als auch Eva Dichand für Heute vom Finanzministerium das mit Abstand meiste Geld bekamen. Gemeinsam kassierte das Ehepaar Dichand vom Finanzministerium seit der Regierungszeit Kurz bis heute schon mehr als 10 Millionen Euro.

Den wichtigsten Dienst dürfte Thomas Schmid Christoph Dichand aber in einer besonders heiklen Causa geleistet haben. In der „Steuer-Diskussion“ rund um vermutlich viele Hundert Millionen Euro teure Kunstwerke des verstorbenen Hans Dichand (darunter die berühmtesten Werke von Klimt und Schiele) gelang es den Dichands offenbar, den viele Jahre laufenden „Verlassenschafts-Prozess“ ohne drohendes Steuer-Verfahren der Finanz und damit ohne Steuer-Strafe, also offenbar so amikal wie möglich abzuschließen.

Hat Schmid für Dichand Steuer-Causa gelöst?

In dieser heiklen Causa dürfte Thomas Schmid – nach Meinung des FPÖ-Aufdeckers Christian Hafenecker – sogar dem Kanzler am 3. Dezember 2018 den positiven Vollzug gemeldet haben. Jedenfalls schickt Schmid an Kurz ein vieldeutiges SMS: „Dichands sind ja gut auf Schiene – keine Klage soweit eingebracht!“

Dichand verliert Steuer-Klage gegen ÖSTERREICH

Christoph Dichand wollte in einer seiner zahlreichen Klagen ÖSTERREICH verbieten lassen, über seine „rätselhafte Steuer­affäre“ rund um die Hunderte Millionen schweren Kunstwerke seines Vaters zu berichten.

Jetzt hat das Oberlandesgericht Wien die Klage von Christoph Dichand abgewiesen und klargestellt, dass die ÖSTERREICH-Berichte zulässig waren.

Es geht um die Verlassenschaft der Familie Dichand nach dem Tod des Krone-Gründers. Dichand senior hat offenbar im Ausland Kunstwerke von Klimt, Schiele & Co steuerschonend angekauft und dann in der Schweiz „zwischengelagert“, damit sie nicht in Österreich teuer versteuert werden mussten.

Anlässlich der Verlassenschaft dürfte es nach übereinstimmenden Berichten von Insidern zu heftigen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Familie Dichand und der Finanz um die Versteuerung der Millionen-Bilder gekommen sein. Nach anfänglicher Meinung der Finanzer wären Steuerzahlungen in Höhe von zig Millionen Euro fällig gewesen. Die Familie Dichand bestritt das.

Jedenfalls dürfte letztendlich eine „amikale Lösung“ gefunden worden sein, die Schmid als Generalsekretär des Finanzministerium von höchster Stelle „betreut“ hat.

Der schrieb in einer SMS an Kanzler Kurz: „Dichands sind ja gut auf Schiene – keine Klage soweit eingebracht!“

Das alles empört den FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker. Er will Aufklärung.

Dichand jedenfalls enttäuschte alle Beobachter, die gehofft hatten, er würde im Prozess Licht in die „Steuer-Causa“ bringen.

Dichand schwieg – und verlor den von ihm angestrengten Prozess vor dem OLG. Wenn das Landesgericht der OLG-Entscheidung folgt, wird die Klage gegen ÖSTERREICH für Dichand teuer. Er wird dann für alle abgedruckten Veröffentlichungen den Inseratenpreis an ÖSTERREICH zahlen müssen – und das sind viele Tausend Euro.