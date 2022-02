× Die Herzi-SMS von Katia Wagner an Wolfgang Fellner

Die Wagner-WhatsApp an Fellner: Eine kleine Auswahl aus über 100 WhatsApp-Nachrichten.

Seit Monaten führt der Wiener Anwalt Michael Rami, der meistens die Kronen Zeitung und Christoph Dichand vertritt, einen Klage-Feldzug gegen ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Rami, der für die Kronen Zeitung und krone.tv Dutzende Wettbewerbs-Klagen gegen ÖSTERREICH führt, um vor allem den Erfolg von oe24 zu bremsen, klagt seit Neuestem bevorzugt für die krone.tv-Lady Katia Wagner.

Das Klage-Duell Katia Wagner gegen Wolfgang Fellner ist pikant. Beide haben – fast zeitgleich – eine Talk-Show im TV und sind somit Konkurrenten. Das Fernseh-Duell gewinnt Fellner mit seinem Fellner! Live bei den Zusehern laut Teletest überlegen.

Seit dem Jahr 2020 behauptet Wagner nun, Fellner habe sie bei einem Gespräch im Jahr 2015, also vor mittlerweile fast sieben Jahren, als die beiden ihre Zusammenarbeit am E-Commerce-Sektor beendeten, „am Po begrapscht“. Fellner bestreitet das entschieden, eine Augenzeugin des Gespräches bestätigt Fellner – sie habe „keine Berührung gesehen“.

Mittlerweile hat Wagner einen weiteren „Vorwurf“ nachgelegt: Fellner habe sie bei einem Essen im Restaurant Fabios gefragt, ob ihr Kleid von Chanel sei. Als sie darauf sagte, dass sie das nicht wisse, hätte sie Fellner gefragt, ob er in das Kleid „hinten reinschauen“ und es „einmal kurz aufzippen“ solle.

Vom „Standard“ zu diesem Zitat befragt, sagte Fellner – sechs Jahre nach dem Vorfall –, seiner Erinnerung nach sei dieser Dialog „frei erfunden“. Katia Wagner allerdings präsentierte den sechs Jahre alten Tonband-Mitschnitt (auf dem das Gespräch – allerdings unter deutlich hörbarem Lachen von beiden – enthalten ist) – und Fellner musste sein Dementi nach einer Rami-Klage im „Standard“ widerrufen.

Wagner meinte, sie hätte sich durch diese und andere Äußerungen bei dem Abendessen „sexuell belästigt“ gefühlt.

Im Gerichts-Akt: Zahllose Herzi-Nachrichten, die Wagner an Fellner sandte

Was Wagner bis jetzt nicht öffentlich gemacht hat, wird freilich aus den Gerichts-Akten ersichtlich: Katia Wagner und der damals seit Kurzem geschiedene Wolfgang Fellner hatten in Wahrheit seit 2014 – einvernehmlich – eine ausgesprochen freundschaftliche Beziehung, die sich schon vor Beginn ihrer Unternehmer-Partnerschaft über Monate hinweg in Dutzenden WhatsApp-Nachrichten und Abendessen niederschlug.

Anfang November 2014 gingen die beiden erstmals ins Fabios essen. Danach schrieb Wagner per WhatsApp am 4.11.2014: „Lieber Wolfgang,...! Mich hats gefreut, mal mit jemandem geistesverwandten zu plaudern ...Bis sicherlich gaaanz bald, k <3 “ Dem WhatsApp war von Wagner gleich nach dem ersten Essen ein Herz <3 beigefügt.

Im nächsten WhatsApp – ebenfalls am 4.11.2014 – sprach sie von sich und Fellner als „☺☺dreamteam☺☺“ und fügte dem WhatsApp neuerlich ein Herz <3 hinzu.



Einen Tag später sandte sie spätabends eine Nachricht mit: „... wünsch dir eine erholsame nacht nach so einem aufregenden tag <3 k“. Wieder war dem WhatsApp ein rotes Herz <3 beigefügt.

Praktisch jede Fellner-WhatsApp-Nachricht wurde von Katia Wagner teils freundschaftlich, teils betont liebevoll und flirtig, auf jeden Fall einvernehmlich beantwortet. Und ein „Herzi“ folgte dem anderen.

Fellner antwortete meist in sehr ähnlicher Form. Danach kam es zu mehreren Abendessen, meist im Fabios, oft auf ihren Vorschlag. Nach einem dieser Abendessen schrieb sie an Fellner, mit neun ☺☺☺☺☺☺☺☺☺(!) Smileys versehen: „...!!!! danke dir nochmal für den tollen abend und schlaf gut <3 “

Ende November 2014 schlug Wagner Fellner sogar – ziemlich offensiv – vor, ihn zuhause zu besuchen: „...ich besuch dich einfach freitag, samstag und sonntag bei dir mit snacks von henry´s ☺☺“ – Fellner lehnte ab.

Wenig später – am 3.12.2014 – schrieb sie sogar: „haaallo☺ ... also ich kann dich gern am sonntag in kitz besuchen kommen ... und morgen sehen wir uns?“

Wagner organisierte in der Folge immer mehr Abendessen in beiderseitigem Einvernehmen – etwa am 13.12.2014, als die beiden einen Vertrag für eine Zusammenarbeit ausgearbeitet hatten: „...bin ja die ganze Woche verfügbar ☺☺ wann immer es sich bei dir gut ausgeht, unbedingt ein besiegelungs-essen!“

Erst nach diesen zahllosen WhatsApp-Dialogen und Abendessen im Fabios und anderen Lokalen begann im Jänner 2015 eine kurze, berufliche Partnerschaft der beiden, bei der Katia Wagner (die damals Beauty-Unternehmerin war) einen E-Commerce-Shop aufbauen sollte.

Aber schon im Mai 2015 scheiterte die Zusammenarbeit. Katia Wagner erwähnte bei der Auflösung ihres Vertrages, bei der sie sogar einen Anwalt beigezogen hatte, freilich mit keinem Wort, dass sie von Wolfgang Fellner „sexuell belästigt“ worden wäre. Auch danach fiel dazu fünf Jahre lang kein Wort.

Zwei Jahre nach der »Belästigung« sandte Wagner Blumen und WhatsApp

Es geschah vielmehr Kurioses: Katia Wagner sandte Wolfgang Fellner zwei Jahre nach ihrer beruflichen Trennung, am 30. März 2017, einen Blumenstrauß und dazu ein WhatsApp: „...Blumen waren für deine Wahnsinns-Stärke, die mir imponiert hat.“ Schon in der nächsten Woche folgte ein von Katia Wagner initiiertes Essen (WhatsApp am 6.4.2017: „perfekt! ich reserviere gleich noch!“). Ab 13. Mai sandte Wagner mit ihren WhatsApp an Fellner wieder Herzchen <3 und „Bussis“ und versuchte Fellner immer dringender zu weiteren Abendessen zu überreden: „Liebster Wolfgang! ... wooolfgang!! ja wann sehen wir uns wieder?“ Oder „Ja super, wann sollen wir uns sehen? Wann hast Du Zeit?“ Als Fellner absagen musste, schrieb sie: „Ohjeee wie schade!“

Danach besuchte Wagner mit Fellner sogar den Lifeball („es war so ein netter abend! ☺☺ “), drängte auf immer mehr Abendessen („Wollen wir nächste Woche essen gehen? Ich lad dich diesmal ein!“) und überschüttete Fellner mit Komplimenten: „Du bist echt grandios. Wolfgang, du bist echt mein großes Vorbild,...“

Zahlreiche Blumensträuße ins Büro – auch zu Fellners Geburtstag

Es folgten zahlreiche Geschenke – Blumensträuße, Schokoladen, Bücher –, die Katia Wagner in Fellners Büro bringen ließ. Bei einem dieser Blumensträuße zu Fellners Geburtstag fand sich – wohlgemerkt: zwei Jahre nach den angeblichen „Belästigungen“ im Büro und bei Fabios – eine Karte in einem Kuvert mit großem Herz und ¬folgendem Text: „Lieber, lieber Wolfgang, ich wünsche Dir nur das Allerallerbeste zu Deinem Geburtstag. Auf ganz viele weitere schöne und erfolgreiche Jahre! Ich freue mich, Dich kennengelernt zu haben und freue mich auf viele weitere Jahre mit Dir.“

© oe24 ×

Schließlich begann Wagner ihren „angeblichen Belästiger“ Fellner in ihren WhatsApp-Nachrichten sogar „Schatzi“ zu nennen: „Du Schatzi schau was ich grad mach...“ Gefolgt von: „Na und da sag noch mal ich bin nicht lieb zu dir. Sonst mach ich das für keinen Privaten.“

In der Folge wurden die von Katia Wagner an Wolfgang Fellner gesandten Herzen immer zahlreicher: „????????????!...???????????????????? !!!!!... So viele Herzis bekommt sonst keiner.“

Anfang 2018 endete das Freundschafts-Verhältnis auf Fellners Initiative. Seither gab es keinen Kontakt mehr zwischen den beiden.

Welche Frau schickt einem »Belästiger« Herzis und Bussis?

Fellners Anwalt Georg Zanger: „In dieser Causa kann ich keine sexuelle Belästigung erkennen. Ganz im Gegenteil gab es offenbar eine einvernehmliche Beziehung, die durch viele WhatsApp-Nachrichten dokumentiert ist. Welche Frau schickt einem Mann, der sie angeblich sexuell belästigt hat, nach dieser angeblichen Belästigung Dutzende rote Herzen, nennt ihn ‚Schatzi‘, überschüttet ihn mit Komplimenten, bietet ihm Besuche bei ihm zuhause an und geht mit ihm – ohne mit ihm in irgendeinem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis zu stehen – weiter dutzendfach abendessen?“

Wäre Missbrauch der MeToo-Bewegung

Zanger ergänzt: „Die Causa erhält auch einen negativen Beigeschmack dadurch, dass Frau Wagner heute eine direkte Konkurrentin von Wolfgang Fellner und ihr Anwalt der Vertreter der Kronen Zeitung ist, für die er zahllose Wettbewerbsklagen gegen Fellner führt. Man gewinnt den Eindruck, dass hier offenbar ganz bewusst der Ruf eines für Wagner und die Kronen Zeitung unangenehm erfolgreichen Konkurrenten beschädigt werden soll.“

Und Fellners zweite Anwältin, Kristina Venturini, sagt: „Ich habe als Scheidungsanwältin sehr viel mit MeToo-Causen zu tun und bin deshalb bei diesem Thema äußerst engagiert, da es oft zu Missbräuchen kommt. Aber in diesem Fall handelt es sich ganz sicher nicht um einen MeToo-Fall oder um einen Fall von sexueller Belästigung. Die WhatsApp-Nachrichten zeigen eine eindeutig einvernehmliche Beziehung, die immer auf Gegenseitigkeit beruhte. Diese Beziehung änderte sich auch nicht nach der angeblichen und durch nichts bewiesenen Sex-Belästigung sowie dem unter lautem Lachen stattfindenden Dialog im Restaurant Fabios mit dem angeblichen Kleid-Aufzippen – ganz ehrlich: wer würde je in einem vollen Luxus-¬Restaurant ernsthaft ein Kleid aufzippen, das kann ja nur ein Scherz sein – wurde jahrelang mit roten Herzis, Schatzis und Bussis fortgeführt. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten: Entweder Frau Wagner hat ihre WhatsApp ehrlich gemeint – oder sie hat die bewundernde und fast verliebte Partnerin nur gespielt, um sich berufliche und Karriere-Vorteile zu verschaffen. Dann wäre das ein Skandal – und ein schwerer Missbrauch der MeToo-Bewegung.“