Die Wahrheit: "Krone" will Fellner-Erfolg stoppen

Der Tiefpunkt wurde gestern erreicht. Eine oe24.TV-Mitarbeiterin hielt in einer Erklärung fest: Ihr sei am Wochenende Geld dafür angeboten worden, wenn sie bestätigen würde, dass Wolfgang Fellner sie sexuell belästigt habe. Als die Mitarbeiterin sagte, dass es nie Belästigungen gegeben habe, verlor die Gegenseite ihr Interesse.

»Krone«-Anwalt führt 20 Klagen gegen oe24

Das „Krone“-Imperium von Christoph Dichand führt mit seinem Schmutzkübel-Anwalt Michael Rami seit Monaten einen „Krieg“ gegen die Mediengruppe ÖSTERREICH. Es geht um die Frage: Wer ist künftig die Nummer 1 am österreichischen Medienmarkt.

ÖSTERREICH ist in der Focus-Inseraten-Bilanz, die alle Werbeschaltungen misst, brutto mit der Krone gleichauf und kurz davor, die Krone sowohl werktags als auch am Sonntag in der Brutto-Anzeigenschaltung zu überholen.

Gleichzeitig werden oe24.TV und oe24.at immer erfolgreicher. oe24.TV erreicht im Mai bereits 1,8 % Marktanteil, krone.TV dagegen nur blamable 0,04 %.

Mit allen Mitteln versucht nun Krone-Erbe Christoph Dichand den Erfolg von ÖSTERREICH und seinem Verleger Wolfgang Fellner zu stoppen.

Über seinen Anwalt Rami ließ Dichand allein in den letzten Monaten 20 (!) UWG-Klagen gegen ÖSTERREICH einbringen. Er klagt alles, sogar ein Inserat, in dem von „0,99 Cents“ die Rede war – und von dem Dichand vor Gericht einklagen lässt, dass es „0,99 Euro“ heißen soll.

Weil alle Klagen den Erfolg von Fellner und oe24 nicht bremsen können, soll Rami jetzt den Ruf von Fellner beschädigen.

Alle Vorwürfe sind in Wahrheit frei erfunden

Rami vertritt seit Neuestem – welch Zufall – zwei Krone-TV-Ladys, die behaupten, sie seien von Fellner am Po begrapscht worden.

Beide „Krone“-Ladys werden gerade entzaubert – ihre Vorwürfe brechen zusammen, alle Zeugen sagen klar gegen sie und für Fellner aus (siehe Storys links).

Gestern wurde – offenbar schon aus Verzweiflung – eine weitere Frau benannt, die vier Jahre (!) nach einem offenbar frei erfundenen „Vorfall“ behauptet, Wolfgang Fellner hätte ihr bei einer Weihnachtsfeier „auf den Po gegriffen“.

Ihr Problem: Sie hat keinen einzigen Zeugen oder Beweis. Im Gegenteil: Alle Augenzeugen der Weihnachtsfeier bestätigen: Wolfgang Fellner, der den Vorwurf als „freie Erfindung“ dementiert, war nicht einmal in der Nähe der Radio-Lady. Von Po-Grapschen keine Rede. Augenzeuge Alex Nausner, der Programmchef: „Das hat es mit Sicherheit nie gegeben.“

Tatsache ist: Die Kampagne gegen oe24 und ­Fellner hat genau die gegenteilige Wirkung als von der Krone beabsichtigt.

Der Marktanteil von oe24 ist im Mai um 78 % gestiegen, die Zuseher solidarisieren sich mit Wolfgang Fellner und oe24.TV.