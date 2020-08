Insgesamt gingen bereits drei Bombendrohungen in Wien ein.

In der Taborstraße, am Hauptbahnhof und in Wien-Ottakring gingen am Dienstagvormittag Bombendrohungen ein. Derzeit prüfen die Einsatzkräfte, ob es sich um eine reale Bombendrohung handelt. Mehr dazu im Live-Ticker.