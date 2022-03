Drogen-Tote (14) stammte aus bestem Hause

Das Mädchen starb auf einer Party, keiner half. Doch die Schuldfrage ist offen.

NÖ/Wien. Der Tod einer 14-jährigen Schülerin am Wochenende in Marchegg bei Gänserndorf sorgt immer noch für Entsetzen. Ein Mädchen, das bei einer Drogen-Party gestorben ist, nachdem es kollabiert war und ihm niemand geholfen haben soll. Es ist wie so oft die quälende Frage nach der Schuld am Tod des Teenagers, die bewegt. Welche Rolle spielten die älteren Freunde in der Clique, wie war die 14-Jährige selbst da hineingerutscht, wo waren die Eltern?

Das Mädchen stammte aus gutem Hause, der Vater ist erfolgreicher und äußerst angesehener Unternehmer. Nach seiner Scheidung von der Mutter des ­Opfers kämpfte er um die Obsorge für seine Tochter – vergebens. Er war es, der sein Kind am Samstag selbst zu einer Freundin brachte, von einer geplanten Drogen-Party wusste er nichts.

Mordverdacht gegen 18-jährigen Freund

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es sich um Mord durch unterlassene Hilfeleistung handeln könnte. Trotz lebensbedrohlichen Zustands nach dem Zusammenbruch der Jugendlichen habe niemand rechtzeitig Hilfe geholt. Ein 18-jähriger Freund wurde festgenommen.

Doch den zumindest bedingten Tötungsvorsatz auf juristischem Umweg (§ 2 StGB) aufrechtzuerhalten, dürfte schwierig werden. Was schon bei der Entscheidung über die U-Haft eine Rolle spielte. Sie ließ auf sich warten, wurde schließlich doch erlassen. Die Staatsanwaltschaft: „Wir ermitteln in alle Richtungen“, hieß es.

Ob der tragische Tod der 14-Jährigen strafrechtlich überhaupt geahndet wird, ist offen. Ebenso wie die Antwort auf die Frage nach der Schuld.