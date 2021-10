Ein Anschlag auf Pressefreiheit und Redaktionsgeheimnis

Die Tageszeitung ÖSTERREICH war in den letzten Wochen einer in der 2. Republik beispiellosen Verleumdungskampagne ausgesetzt.

ÖSTERREICH war in den letzten Wochen einer in der Zweiten Republik beispiellosen Verleumdungskampagne ausgesetzt. Basierend auf der substanzlosen Behauptung eines angeblichen Tatverdachts der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurde uns unterstellt, gefälschte Umfragen gegen „Inseraten-Korruption“ veröffentlicht zu haben.



Seit dieser Woche steht fest: Die Anordnung der Telefonüberwachung der ÖSTERREICH-Handys war rechtswidrig. Das hat die anerkannte Expertin der österreichischen Justiz, die Rechtsschutzbeauftragte Prof. Dr. Andrea Aicher in einer ausführlichen Stellungnahme und in einer Beschwerde festgestellt. Sowohl gegen ÖSTERREICH als auch gegen Helmuth und Wolfgang Fellner besteht kein „dringender Tatverdacht“. Die Rechtswidrigkeiten der Anordnung wurden in der Zwischenzeit sogar von der Leiterin der WKStA in einer Stellungnahme an das Oberlandesgericht bestätigt, und die Feststellung der Rechtswidrigkeit wurde von ihr selbst beantragt!

Schon in den zwei Wochen zuvor hat ein Expertenteam im Auftrag von ÖSTERREICH alle Unterlagen zu dieser Causa überprüft und klargestellt:



1. Es gab NIEMALS eine Vereinbarung, wonach in ÖSTERREICH im Sinne der Kurz-ÖVP gefälschte Umfragen erschienen und durch Inserate des Finanzministeriums bezahlt worden sind. Diese Unterstellung ist frei erfunden und entbehrt jeder Grundlage – sie wird von uns ab sofort geklagt.



2. ÖSTERREICH hat NIEMALS wissentlich gefälschte Polit- oder Wahl-Umfragen des Instituts Research Affairs veröffentlicht. Alle diese Umfragen wurden von uns ALLEINE beauftragt, auch von uns ALLEINE voll bezahlt und immer wieder mit den erhobenen Rohdaten verglichen. Für uns war keine Manipulation feststellbar. Auch deshalb, weil diese Umfragen – wie das Expertenteam lückenlos nachgewiesen hat – mit allen Umfragen der Konkurrenzzeitungen in 90 % aller Fälle nahezu ident waren. Sollte es, was wir bezweifeln, Manipulationen gegeben haben, so sind diese hinter unserem Rücken passiert, und wir sind in diesem Fall die OPFER, nicht die Täter.



3. Die angeblich im Übermaß an ÖSTERREICH bezahlten Inserate des Finanzministeriums stellen sich als „Ente“ der Staatsanwaltschaft heraus. Schon ein Blick ins öffentlich einsehbare Medientransparenzgesetz hätte genügt, um festzustellen, dass ÖSTERREICH im fraglichen Zeitraum 2016 bis 2020 nicht MEHR, sondern deutlich WENIGER Inseratenbuchungen durch das Finanzministerium erhalten hat als die beiden direkten Konkurrenzblätter Kronen Zeitung und Heute. Wenn etwas auffällt, dann ist das die klare Bevorzugung von Heute, das – obwohl es nur an fünf statt an sieben Tagen erscheint und dadurch eine geringere verbreitete Auflage im Jahr als Krone und ÖSTERREICH hat – deutlich mehr Geld vom Finanzministerium erhalten hat. In einigen Quartalen (etwa im 3. Quartal 2017, also bei der Kurz-Wahl) erhielt Heute auf wundersame Weise sogar das meiste Geld aller drei Medien.



WKStA verließ sich nur auf wirre Schmid-Chats



All diese Punkte wären ganz leicht nachprüfbar gewesen – und es wäre die Pflicht der WKStA gewesen, bevor sie durch Hausdurchsuchungen und Handyüberwachungen Verstöße gegen das Redaktionsgeheimnis verübt, diese Vorwürfe einem Faktencheck zu unterziehen.



In Wahrheit haben sich die Staatsanwälte bei ihrem Angriff auf ÖSTERREICH ausschließlich auf die wirren, oft nebulosen, prahlerischen und völlig übertriebenen SMS-Chats des „Polit-Münchhausen“ Thomas Schmid verlassen – ohne sie gegenzuchecken oder mit Fakten zu überprüfen.

Wie falsch diese SMS sind, zeigen zahllose Beispiele. Nur eines: Schmid schrieb im Sommer 2017 an Sebastian Kurz prahlerisch, er hätte soeben das Erscheinen einer Kurz-kritischen Wahl-Umfrage in ÖSTERREICH verhindert. Die Staatsanwaltschaft behauptete damit im Hausdurchsuchungsbefehl, ÖSTERREICH hätte aufgrund einer „Vereinbarung“ mit Schmid Kurz-kritische Umfragen nicht veröffentlicht.



Das Expertenteam recherchierte die Wahrheit – und die ist:

Die Kurz-kritische Umfrage erschien am nächsten Tag VOLLINHALTLICH mit dem Titel „Kern holt auf!“ in ÖSTERREICH. Die Schmid-SMS, auf der die Hausdurchsuchung u. a. basierte, hat sich – leicht nachprüfbar – als -absolute Unwahrheit herausgestellt, diente aber der Staatsanwaltschaft als Grundlage für Telefonüberwachung und Hausdurchsuchung.

Es ist somit klar bewiesen: ÖSTERREICH hat bei ALL seinen Wahl-Umfragen unabhängig und unbestechlich berichtet. Es hat NIEMALS eine „Inseraten-Korruption“ gegeben.



Es geht nun zuallererst darum, dass die Anordnung einer Handyüberwachung ohne Genehmigung durch die Rechtsschutzbeauftragte und eine Hausdurchsuchung bei der zweitgrößten Tageszeitung des Landes – wie die Rechtsschutzbeauftragte des OGH klar festgestellt hat – „ohne dringenden Tatverdacht“ …

… den mit Abstand größten Anschlag auf die Pressefreiheit in der Zweiten Republik darstellen. Die Rechtsschutzbeauftragte selbst spricht ganz klar davon, dass die WKStA in diesem Fall die „Pressefreiheit“ in Österreich besonders gefährdet.



Justizministern Zadic muss sofort eine Untersuchung einleiten, wie dramatisch die WKStA in dieser Causa die Pressefreiheit und das Redaktionsgeheimnis gebrochen hat – und dann rasch harte Konsequenzen ziehen.

Das ist das Mindeste, was man in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie verlangen muss.



Alle Verleumdungen gegen ÖSTERREICH sind unwahr



Als Herausgeber von ÖSTERREICH darf ich Ihnen, liebe Leser, nach der Überprüfung des Expertenteams versichern, dass

alle Verleumdungen, die gegen ÖSTERREICH erhoben wurden, UNWAHR sind.

Es gibt bei uns keine Vermischung von Redaktion und Inseraten, und es gibt ganz sicher keine „Inseraten-Korruption“. Sie können sich auf die Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit von ÖSTERREICH verlassen – und auch darauf, dass uns NIEMAND mundtot machen wird. Wir lassen uns nicht einschüchtern – weder von Politikern noch von politisch motivierten Staatsanwälten. Wir sind nur unseren Lesern, also Ihnen, verpflichtet.