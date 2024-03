Einbrecher-Bande hatte Zentrale in Wien

Für ihre Beutezüge in Niederösterreich hatte eine fünfköpfige rumänische Bande - allesamt Männer - extra eine Wohnung für Lagerung der und für den Weitertransport angemietet.

Wien, NÖ. Die "Zentrale" der Diebe befand sich im 3. Bezirk. Von dort aus fuhren sie mit zwei Autos jetzt nachgewiesenerweise in den Bezirk Korneuburg nach Langenzersdorf. Dort brachen sie in mehrere gewerblich genutzte Objekte ein, um an einen Winkelschleifer zu kommen und schnitten mit dem erbeuteten Werkzeug anschließend den Tresor eines Vereins auf.

© LPD NÖ

© LPD NÖ

Vier Tage später, an 29. Februar, konnten nach Einbruchsdiebstählen in eine Werkstatt sowie in eine Arztpraxis in Frauendorf an der Au, Bezirk Tulln, ein 38-Jähriger und ein Komplize festgenommen werden. Das Duo führte die Ermittler zu drei weiteren rumänische Mitbeschuldigte im Alter von 24, 29 und 55 Jahren, die in der Wohnung im Bezirk Landstraße in Wien hops genommen wurden.

Die Polizei konnten der fünfköpfigen Rumänen-Bande insgesamt 10 Einbruchsdiebstähle in Firmen- und Bürogebäude mit einer Gesamtschadenssumme von mindestens 50.000 Euro in den Bezirken Korneuburg , Tulln, Melk (2 Einbrüche in Inning und einer in Melk) sowie Amstetten (ein Coup in Ardagger) zuordnen. Die Straftaten wurden seit Ende November 2023 begangen, wobei hauptsächlich Bargeld gestohlen worden ist. Die Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten in die Justizanstalt eingeliefert.