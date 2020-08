Seit Samstag müssen an der Grenze nicht nur österreichische Reiserückkehrer kontrolliert werden, vielmehr müssen ALLE Fahrzeuge registriert werden. Urlauber berichten von bis zu zehn Stunden Wartezeit.

Seit Mitternacht gibt es eine neue Verordnung des Bundes, die besagt, dass auch der Transitverkehr aus Risikogebieten angehalten werden muss. Das bedeutet, nicht nur Österreicher, die aus Kroatien einreisen, werden kontrolliert und registriert, sondern auch alle anderen Reisenden.

Diese Verordnung scheint für Chaos an der Grenze zu sorgen: Denn nun muss jedes Auto nicht nur kontrolliert, sondern auch die Pässe der Insassen kopiert und Formulare ausgefüllt werden. Jeder Reisende Richtung Österreich wurde behördlich aufgefordert, möglichst ohne stehenzubleiben in sein Heimatland weiterzureisen. Bereits am frühen Samstagnachmittag entwickelte sich beim Grenzübergang Kaarawankentunnel ein kilometerlanger Stau - gegen Abend berichteten Rückreisende von bis zu zehn Stunden Wartezeit.