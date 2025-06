Video zeigt dramatische Szenen in Grazer Schule

Bei einem Amoklauf in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse sind am Dienstagvormittag zehn Menschen gestorben.

Unter den Toten befanden sich Schüler und zumindest eine erwachsene Person. Auch der mutmaßliche Täter ist darunter. Dies bestätigte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der APA. Mehrere weitere Personen sind verletzt. Amoklauf in Grazer Schule – 10 Tote bestätigt Laut ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte der Täter allein gehandelt haben. Gegen Mittag galt die Lage als "sicher" für die Bevölkerung. Die Einsatzfahrzeuge zogen langsam wieder ab. Amoklauf in Grazer Schule 1/9

9/9 © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU © APA/ERWIN SCHERIAU Die Kinder und Jugendlichen wurden teils in die nahe Helmut-List- Halle gebracht und dort vom Kriseninterventionsteam sowie dem Roten Kreuz versorgt. Angehörige, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, wurden in die nicht weit entfernte ASKÖ-Halle geschickt. Das sei nun die Anlaufstelle für Eltern. In den sozialen Meiden sind inzwischen erste Videos aus der Schule in Graz aufgetaucht. Motiv noch unklar Die Polizei habe indessen die Ermittlungen aufgenommen und muss auch erst die Motivlage des mutmaßlichen Täters prüfen, hieß es gegenüber der APA. Ein "Amoklauf" könne bisher nicht bestätigt werden.