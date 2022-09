Escort-Killer hasst alle Frauen

Jener geständige 34-Jährige, der eine Prostituierte erschlug, fiel schon vor der brutalen Bluttat extrem auf.

OÖ. „Als er vor wenigen Monaten von Innsbruck hierher nach Ternberg gezogen ist, hatten wir anfangs eigentlich einen guten Kontakt zu ihm“, sagt ein Nachbar des verdächtigen Escort-Killers, der die 23-jährige Ana-Maria D. in seiner Wohnung zu Tode geprügelt hat, zu ÖSTERREICH. „Er war nett und hilfsbereit, lieh uns sogar sein Auto und schaute Filme mit meinem Sohn.“

Doch dann, der 34-Jährige hatte einen Job bei einem großen Nutzfahrzeughersteller gefunden, vollzog er eine charaktermäßige 180-Grad-Wende: Der Tiroler entpuppte sich als wahrer Streithansel und war schließlich im Clinch mit all seinen Nachbarn. Ein freundliches Wort kam ihm nicht mehr über die Lippen, und am schlimmsten soll er über Frauen hergezogen sein.

Freier. „Zu mir sagte er einmal, er hält Frauen überhaupt nicht aus, will lieber allein ­leben und sich nur zum Sex treffen, weil er sie nur wenige Minuten erträgt, dann müssen sie weg sein.“ Mit dieser irren Einstellung bestellte sich Alex M. am Samstag per Internet ein Escort-Girl, das von Linz zu ihm nach Hause kam. Beim Streit um den Preis eskalierte sein Frauenhass, mit bloßen Fäusten prügelte er die junge Rumänin tot. Bis zur Unkenntlichkeit soll er sie geschlagen haben.

Sorgen. Auf die Spur des brutalen Verbrechens führte die Polizei der Wiener Anwalt Manfred Arbacher-Stöger – wie berichtet, machten sich dessen Ex-Klientin und Mitbewohnerin von Ana-Maria und ihr Chauffeur, der die 23-Jährige nach Ternberg gebracht hatte, Sorgen, weil ihre Landsfrau nicht mehr aus der Wohnung herauskam und ihr Handy abgedreht wurde.

U-Haft. In Panik riefen die beiden Arbacher-Stöger an, der den Posten Garsten zunächst nicht überzeugen konnte, dass etwas passieren sein mag. Dafür zog das Landeskriminalamt auf seinen Hinweis hin sofort alle Register. Doch da war Ana-Maria längst tot, gestorben aufgrund massiver Gewalteinwirkung, erstickt am eigenen Blut und Erbrochenem. Der Escort-Killer ist geständig. Und wird demnächst wegen Mordverdachts in U-Haft kommen.

Roland Kopt