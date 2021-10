Ex-BVT-Chef in Millionen-Betrug verwickelt?

Der ehemalige Top-Beamte soll seiner Frau bei dubiosen Geschäften geholfen haben.

Wien. Er ist eine der schillerndsten Persönlichkeiten, die das österreichische Beamtentum in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat: in der Provinz aufgewachsen, ursprünglich gelernter Tischler. Bis es ihn in die große weite Welt zog, er seine Matura nachholte, Offizier beim Bundesheer wurde und über den militärischen Geheimdienst in die Welt der Schlapp­hüte abtauchte.

Der Aufsteiger wurde Gründungschef der österreichischen Spionageabwehr (BVT), bis er sich in die freie Wirtschaft verabschiedete und als Sicherheitschef bei einem Weltkonzern anheuerte.

Doch da gab es Probleme wegen einer veritablen Spionageaffäre mit dem Iran. Der Beamte kehrte ins Innenministerium zurück, versah einen Posten in Spanien, musste zurück in die Herrengasse nach Wien. Nicht allzu weit davon entfernt stand er am Montag gemeinsam mit seiner Gattin vor dem Straflandes­gericht. Wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Millionenbetrug.

Angeblicher "Berater der Republik Österreich"

Die Ehefrau soll Geld­geber mit einem Projekt in der irakischen Hauptstadt Bagdad geködert haben, das es laut Anklage in Wirklichkeit nicht gegeben habe. Es ging um Beleuchtungen für eine Stadtautobahn, der angerichtete Schaden liegt angeblich bei 1,06 Millionen Euro.

Die Beteiligung des Ex-Spitzenbeamten? Er soll den Geschädigten die eigene Gattin als höchst kompetente Geschäftsfrau angepriesen, sich selbst als „Berater der Republik Österreich“ vorgestellt und so einen „psychischen Tatbeitrag“ geleistet haben.

Der Angeklagte beteuerte, nie in die operativen Geschäfte seiner Frau eingebunden gewesen zu sein. Dass er die vorgeblich Geschädigten aktiv zu ihren Investments gedrängt haben soll, wurde jedenfalls am ersten Verhandlungstag nicht bestätigt.

Das Urteil soll heute gefällt werden, für den ehemaligen BMI-Beamten die Unschuldsvermutung.