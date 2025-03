Falsche Polizisten luchsten 81-Jähriger in Wien 200.000 Euro ab

Eine vermögende Seniorin aus Hietzing wurde Opfer eines schweren Betrugs, vor dem die Ermittler offenbar nicht oft genug warnen können.

Wien. Wie aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erst jetzt bekannt wurde, war eine 81-Jährige im vergangenen Dezember im 13. Bezirk Opfer der Betrugsmasche "falscher Polizist" geworden. In ihrem Fall riefen die Telefonbetrüger an und schafften es tatsächlich, die Frau zu überzeugen, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Ein "Betrüger" habe von ihrem Konto Geld behoben, sie solle nun ihrerseits so viel wie möglich abheben und das Geld zu Beweissicherung einem "Polizisten", der vorbeikommen würde, übergeben.

© LPD Wien

Die 81-Jährige wurde in ihrer Bank leider nicht aufgeklärt oder gefragt, warum gar so viel Geld benötigt und soll einem Abholer der Fake-Cop-Mafia knapp 200.000 Euro übergeben haben. Dabei war zumindest ein mutmaßlicher Komplize, der auf dem Foto zu sehen, unvorsichtig und wurde von einer Überwachungskamera erfasst.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst Journaldienst unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.