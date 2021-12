"Falter"-Chef Klenk erlebte eine aufregende Zugfahrt von Wien nach Venedig. Sein Flucht vor den Maskenverweigern dokumentierte er auf Twitter.

Aufregung um Florian Klenk. Auf dem Weg von Wien nach Vendig twitterte der Chef der Wiener Wochenzeitung "Falter" seiner Community von der Zug-Toilette aus. "Nightjet Wien-Venezia. Keine 2G-Pflicht. Im Sitzwagen trägt praktisch keiner Maske", so Klenk. "Diese Rücksichtslosigkeit ist echt zum Schei ...", echauffierte sich der Chefradakteur. Seinen zweiten Twitter-Post sendete Klenk bereits aus dem stillen Örtchen. “Ich reise jetzt hier. Weil in den 6er-Abteilen ist offenbar Maskenverbot.” Ob Klenk die gesamte Zugfahrt, sprich 9 Stunden, auf dem WC verbrachte, ist unklar. Zumindest war er dort vor Viren in Sicherheit.

© screenshot/twitter