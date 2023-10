In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) wurde am Samstag eine 33-jährige Frau vor ihrer Luxus-Villa erschossen. Beim Opfer soll es sich um eine vierfache Mutter handeln.

Ein trauriges Familiendrama kostete am Samstag in Strasshof an der Nordbahn ein weiteres Menschenleben. Wie oe24 aus dem Umfeld der Familie erfuhr, war das 33-jährige Opfer Mutter von vier Kindern und wurde Samstag kurz nach 13.30 vor ihrem Haus mit einer Faustfeuerwaffe erschossen. Der mutmaßliche Schütze hat sich nach der Tat auf dem Polizeiposten in Deutsch-Wagram selbst gestellt und wurde festgenommen. Der Verdächtige - es soll sich dabei um dem Partner des Opfers handeln - kommt aus Wien und soll die Tat bereits gestanden haben. Zum Motiv liegen bis jetzt noch keine Informationen vor - angeblich war ein Streit der Auslöser für die Tat. Der Tatort lag direkt an der Hauptstraße in Strasshof, kurz nach der Ortseinfahrt bei Einfamilienhäusern. Die Polizei hatte die Gegend danach großräumig abgesperrt. Die Ermittler machten sich im Laufe des Nachmittags noch ein Bild von der Situation.