Ganzes Land trauert um Bräutigam

Beim Einsturz einer Brücke während seiner Hochzeitsreise starb ein Kärntner.

Wien/Kärnten. Wie grausam kann das Schicksal sein: Ganz Österreich trauert um Diplom-Bauingenieur Michael O. aus Klagenfurt, der auf der Hochzeitreise mit seiner erst vor zwei Wochen angetrauten Frau Julia aus Wien auf der phi­lippinischen Insel Bohol während der Flitterwochen tödlich verunglückte. Es herrscht Fassungs­losigkeit über die unbeschreibliche Tragödie.

Wie berichtet, wurde das Paar in seinem Auto von der einstürzenden Clarin-Brücke in die Tiefe gerissen. Die beiden stürzten in den darunter liegenden Fluss. Dem 30-Jährigen gelang es noch, eine Seitenscheibe des Autos einzuschlagen und so das Leben seiner schwangeren Frau und des ungeborenen Babys zu retten. Für ihn selbst kam jedoch jede Hilfe zu spät. Fotos vom Unglücksort zeigen den dramatischen Rettungsversuch und die völlig verzweifelte Braut.

Inzwischen scheint klar, wie es zu der Tragödie, bei der insgesamt vier Menschen starben und 20 teils schwer verletzt wurden, kommen konnte. Ein Baustellenfahrzeug hatte den Brückenkopf blockiert, auf der Clarin-Brücke bildete sich deshalb ein Rückstau. Unter der Last von zwölf Fahrzeugen brach die Konstruktion, die seit einem Erdbeben 2013 ohnehin schwer angeschlagen war, in sich zusammen.