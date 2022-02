GEGENDARSTELLUNG

Sie haben am 8. Mai 2021 auf der unter http://www.oe24.at/ erreichbaren Website einen Artikel mit der Überschrift „Wolfgang Fellner: Das sagt er zur Kampagne gegen ihn“ veröffentlicht. Darin nehmen Sie Bezug auf zwei Verfahren vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien, in denen es um den Vorwurf der ehemaligen Moderatorin von oe24.TV, Raphaela Scharf, geht, Wolfgang Fellner, Herausgeber der Tageszeitung „Österreich“, habe sie im Zuge ihres Arbeitsverhältnisses sexuell belästigt. In einem der beiden Verfahren klagt Raphaela Scharf ihre frühere Arbeitgeberin, die A.Digital Content GmbH, wegen der von dieser ausgesprochenen Entlassung. Im anderen Verfahren klagt Wolfgang Fellner Raphaela Scharf auf Unterlassung des Vorwurfs der sexuellen Belästigung.

In diesem Zusammenhang haben Sie die Behauptung veröffentlicht, dass es „weder eine Anzeige noch eine Klage von Frau Scharf bei Gericht gegen“ Wolfgang Fellner gebe.

Diese Behauptung ist insoweit in irreführender Weise unvollständig, als Raphaela Scharf wegen des geschilderten Vorwurfs der sexuellen Belästigung bereits 2019 einen Antrag bei der Gleichbehandlungskommission eingebracht hat, der sich nicht nur gegen die A.Digital Content GmbH richtet, sondern auch gegen Wolfgang Fellner persönlich.