Gesamter Akt zeigt: ÖSTERREICH ist Opfer und ganz sicher nicht Täter

Von Tag zu Tag bekommt ÖSTERREICH mehr Einblick in den gesamten zigtausende Seiten dicken Casino-Akt mit den vielen SMS von Thomas Schmid, aus dem die WKStA den Vorwurf konstruiert hat, dass in ÖSTERREICH angeblich manipulierte Umfragen erschienen sind.

Mit heutigem Wissensstand muss man ganz klar feststellen: Dieser Vorwurf ist falsch.

ÖSTERREICH hat NIEMALS an einer Manipulation von Politik-Umfragen mitgewirkt.

ÖSTERREICH hat NIEMALS mit dem Finanzministerium eine Vereinbarung geschlossen, wonach die Veröffentlichung von Umfragen über Inserate finanziert werden soll.

ÖSTERREICH hat NIEMALS Scheinrechnungen für die Finanzierung dieser Politik-Umfragen ausgestellt, erhalten oder bezahlt. Alle Politik-Umfragen wurden von ÖSTERREICH beauftragt und von uns alleine – sauber und transparent – direkt beim Meinungsforschungsinstitut Research Affairs bezahlt.

Aus den mittlerweile vorliegenden Chats von Thomas Schmid, die über die sehr selektive Auswahl im Hausdurchsuchungsbefehl hinausreichen, geht ein­deutig hervor, dass in diesen Chats von Thomas Schmid mit seinen Kollegen NIEMALS behauptet oder auch nur angedeutet wurde, dass die Tageszeitung ÖSTERREICH frisierte Umfragen veröffentlicht hat.

Vielmehr ist eindeutig ­ersichtlich, dass der Plan, eine angeblich frisierte Umfrage zu veröffentlichen, die Tageszeitung Die Presse betrifft. Thomas Schmid schreibt in seinen Chats, dass er mit dem Presse-Chefredakteur bei der Veröffentlichung dieser Umfrage kooperieren will. Es ist völlig unverständlich, warum im Hausdurchsuchungsbefehl ÖSTERREICH genannt, die Tageszeitung Presse aber offenbar verschwiegen wird.

Der WKStA stand die penible und komplette Auflistung aller Inserate des Finanzministeriums in allen Medien zur Verfügung. Daraus ergibt sich eindeutig:

Dass ÖSTERREICH etwa im von der WKStA angesprochenen Jahr 2017 (in dem die erste Wahl von Sebastian Kurz stattfand) nicht mehr, sondern deutlich weniger Inseratengeld als die vergleichbaren Massenzeitungen Kronen Zeitung und Heute erhalten hat. Vor allem, dass Heute, für dessen Herausgeberin Eva Dichand der umstrittene Thomas Schmid laut WKStA-Akt sogar ein exklusives Abend­essen veranstaltet hat, deutlich mehr Inserate als ÖSTERREICH erhielt (obwohl Heute im Jahr 2017 weniger verbreitete Auflage hatte), entkräftet die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft komplett.

Ebenfalls klar ersichtlich ist, dass alle Inserate, die in ÖSTERREICH erschienen sind, in komplett gleicher oder sehr ähnlicher Form ­jedenfalls auch in Heute und Krone erschienen sind. ÖSTERREICH hat eindeutig weniger Inserate als die Konkurrenzmedien erhalten.

Die Behauptung, hier ­würde es sich um einen Fall von „Inseratenkorruption“ handeln, ist also definitiv falsch. Ganz sicher wurde keine einzige Umfrage über Inserate finanziert. Wer weiter behauptet, dass es eine Vereinbarung über eine Rückfinanzierung von Politik-Umfragen über Inserate gibt, wird von uns in Zukunft geklagt werden.

Wir als Mediengruppe ÖSTERREICH begrüßen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, den Untersuchungsausschuss im Parlament und eine Neuaufstellung der Inseratenvergabe in Österreich.

Wir kooperieren mit der Staatsanwaltschaft und legen selbstverständlich alle Inseratenbuchungen offen, die allerdings aufgrund des Medientransparenzgesetzes für die StA auch schon bisher erkennbar waren.

Wir legen aber Wert auf die Einhaltung des Redaktionsgeheimnisses und werden deshalb gegen die unserer Meinung nach – und auch nach Meinung der Rechtsschutzbeauftragten des OGH – rechtswidrige An­ordnung zur Überwachung der ÖSTERREICH-Handys und insbesondere zur Hausdurchsuchung in der ÖSTERREICH-Redaktion Beschwerde einlegen.

Und: ÖSTERREICH wird sich ab sofort verstärkt für eine faire, transparente und sinnvolle Vergabe von öffentlichen Inseraten einsetzen. Denn die Wahrheit ist: ÖSTERREICH hat mit nur 5 Prozent (!) Anteil der Öffi-Inserate am Brutto-Werbevolumen laut Focus den mit Abstand geringsten Anteil an öffentlichen Inseratengeldern. Bei uns kommen nur 5 Prozent des Brutto-Werbevolumens von Regierung oder öffentlichen Institutionen, bei der Krone sind es fast 9 Prozent, bei Heute rund 14 Prozent und bei anderen Zeitungen sogar über 20 Prozent.

ÖSTERREICH ist also in Wahrheit von den Regierungsinseraten von allen Zeitungen am wenigsten ­abhängig und somit am unabhängigsten.