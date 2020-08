Grafenegg-Festival: Alle Corona-Tests negativ

Nach Corona-Alarm bei Festival.

St. Pölten. Die Sanitätsdirektion NÖ geht nach Einlangen der Testergebnisse von Grafenegg, die allesamt negativ waren, davon aus, dass beim Empfang der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner kein asymptomatischer Virenträger, der als Infektionsquelle in Frage kommen könnte, anwesend war.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass bei Regisseur Robert Dornhelm - einem der Gäste des Empfangs am vergangenen Freitag - Tage später eine Covid-19-Infektion festgestellt worden war. 80 weiteren Besuchern wurden daher Testungen angeboten. Bei Mikl-Leitner selbst ergab sich ein negativer Befund. Wie Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner betonte, seien im gegebenen Fall keine Absonderungen nötig. Der Grund: Dornhelm sei am Tag des Empfangs noch nicht infektiös gewesen