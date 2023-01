Heute geheime Strache-Scheidung

Philippa entlässt Strache ohne finanzielle Ansprüche und Forderungen aus der Ehe.

Klosterneuburg. Es ist ­alles perfekt geplant: Der tief gefallene Ex-Vizekanzler HC Strache und seine von ihm tief enttäuschte Gattin Philippa wollen heute die Medien austricksen – und ihre Scheidung ganz geheim und unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne bringen.

Aus diesem Grund haben die Anwälte der beiden den für Mittwoch, 1. Februar, geplanten Gerichtstermin am Bezirksgericht Klosterneuburg ganz still und heimlich auf heute vorverlegt. Und zwar zu geheimer Zeit an geheimem Ort.

Geplant ist, die heute ­erfolgte Scheidung dann morgen in einem kurzen Statement bekannt zu machen und damit allen Medien ein kräftiges „Ätsch“ zu sagen.

Denn für Mittwoch hatten sich beim Bezirksgericht Klosterneuburg bereits mehr als 50 Journalisten, darunter mehr als 10 TV-Teams, angesagt – es wäre eine der größten „Medien-Shows“ der letzten Jahre geworden.

Vor allem Philippa Strache wollte den Rummel aus Rücksicht auf ihren kleinen, 4-jährigen Sohn unbedingt vermeiden. Auch HC will ausnahmsweise nicht einmal seine geliebte Krone dabeihaben.

Deshalb unterzeichneten beide samt ihren Anwälten sogar eine mit sehr hoher Pönale versehene Verschwiegenheits-Erklärung.

ÖSTERREICH kennt Ort der Geheim-Scheidung

Heute Vormittag werden also beide Parteien an geheimem Ort zu geheimer Zeit zur Unterzeichnung jener „einvernehmlichen“ Scheidungs-Vereinbarung eintreffen, die die Anwälte in den letzten Tagen endverhandelt haben.

(ÖSTERREICH kennt Zeit und Ort des geheimen Scheidungstermins, nennt ihn aber bewusst aus Rücksicht auf die Privatsphäre der beiden Ex-Partner nicht.)



Die – ebenfalls streng geheime – Scheidungs-Vereinbarung ist für HC Strache, der sich zuletzt mehrfach als „pleite“ bezeichnet hat und via Facebook um Spenden bettelt, äußerst großzügig ausgefallen.

Seine Ex-Gattin Philippa verzichtet auf jede Form des Unterhalts, der ihr aufgrund von Straches „schwerwiegenden Ehe-Verfehlungen“ (so hat er während seines beginnenden Zusammenlebens mit Philippa mit einer anderen Frau ein uneheliches Kind gezeugt) ohne Zweifel zustehen würde. Philippa entlässt Strache ohne finanzielle oder andere Forderungen aus der Ehe.

500 Euro Unterhalt pro Monat für den Sohn

Einziger Triumph für die Strache-Ex, die ab sofort ihren Mädchennamen Philippa Beck tragen wird: Sie erhält offenbar das alleinige Sorgerecht für den kleinen Sohn – HC darf seinen Sohn künftig nur mehr tageweise mit ihrer Zustimmung sehen. Für den gefallenen Polit-Star ein schwerer Schlag. Umso mehr, als er für den Kleinen – angeblich – auch mehr als 500 Euro monatlichen Unterhalt zahlen muss. So wie für sein zweites – uneheliches – Kind und zwei weitere Kinder aus einer früheren Ehe.

Zusätzlich dürften – sagen Insider – sowohl HC und Philippa als auch ihre Anwälte eine „Stillschweige-Regelung“ abgeschlossen haben, die angeblich mit 100.000 Euro pönalisiert sein soll.

HC Strache will damit möglicherweise nicht nur verhindern, dass Philippa in Interviews oder in einem Buch über sein heftiges Privatleben auspackt – er will angeblich die „Verschwiegenheits-Vereinbarung“ auch auf seine bevorstehenden Gerichtsverfahren ausdehnen.

HC Strache drohen ja noch zahlreiche Prozesse zu seinen Spesen, Bezügen, angeblichen Verkäufen von Nationalratsmandaten und vielem mehr, bei denen künftig Philippa eine für ihn gefährliche Zeugin hätte werden können.

Strache hat – als Höhepunkt der Chuzpe – alle Print- und Online-Medien geklagt, die bisher über seine Scheidung und insbesondere über sein uneheliches Kind berichtet haben. Strache erhofft sich von jedem Medium mehr als 100.000 Euro und damit eine Sanierung seiner misslichen finanziellen Lage. Gerade in dieser Causa soll Philippa offenbar schweigen.

Heute jedenfalls will der einst mediensüchtige Strache allen Medien entkommen – mal sehen ob ihm diese Flucht vor dem öffentlichen Scheidungstermin am Mittwoch gelingt …