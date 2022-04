Im Namen der Republik

Durch die auf der Website www.oe24.at und somit auch in der für IOS- und Androidgeräte elektronisch verbreiteten App veröffentlichten Artikel vom 30. April 2021 mit dem Titel: "Sieben Vorstrafen: Die Akte des "Bierwirtes"" mit dem weiteren Inhalt, der Antragsteller habe Marija M. mehrfach geschlagen, er habe vor seinem Lokal eine Fensterscheibe eingeschlagen und Polizisten bedroht; vom 30. April 2021 mit dem Titel: "War Trennung Motiv für Kopfschuss-Mord?” mit dem weiteren Inhalt, der Antragsteller soll die Mutter seiner Kinder mit zwei Schüssen getötet haben, er soll zum kaltblütigen Killer geworden sein; gegen 19 Uhr sei er beim Gemeindebau Winarskyhof aufgetaucht und habe sich mit Marija M., der Mutter eines gemeinsamen Kindes gestritten, es seien zwei Schüsse gefallen, Albert L. habe seiner langjährigen Freundin in den Kopf und ins Bein geschossen, wobei in den Artikel eingebettet auch ein Video zugänglich gemacht wurde, indem der Antragsteller völlig betrunken bei seiner Festnahme durch die Polizei zu sehen ist, wie dieser bewusstlos mit dem Kopf voran auf den Boden fällt und regungslos am Boden liegen bleibt; vom 2. Mai 2021 mit dem Titel: „Fatale Liebe bin in den Tod" mit dem weiteren Inhalt, Albert L. schweige nach dem Mord an seiner langjährigen Lebensgefährtin eisern zum tödlichen Kopfschuss, es zeichne sich das Bild einer fatalen Beziehung zwischen mutmaßlichem Täter und Opfer ab, 16 Jahre On-Off-Modus, Albert L. stamme aus schwierigen Verhältnissen, sei eines von acht Kindern gewesen und teilweise im Heim aufgewachsen, habe immer wieder Probleme im Rausch bekommen und sei unberechenbar eifersüchtig, wenige Tage vor der Bluttat soll die Krankenschwester einen Schlussstrich gezogen haben; vom 4. Mai 2021 mit dem Titel: „Frauenmord: Nur 3 Jahre Haft für "Bierwirt"?" mit dem weiteren Inhalt, nach dem Mord durch Kopfschuss an der zweifachen Mutter Marija M. werde in juristischen Kreisen diskutiert, dass es sein könne, dass der mutmaßliche Killer Albert L. glimpflich davonkomme und schon nach kurzer Zeit aus dem Gefängnis entlassen werde, Albert L. sei den Polizisten vor Ort unmittelbar nach dem Mord vor die Füße gefallen und sei nicht ansprechbar gewesen. Alkoholvergiftung nach Todesschüssen; laut der Strafverteidigerin Astrid Wagner habe der Mann eine Waffe gezogen und auf das Opfer gerichtet; vom 5. Mai 2021 mit dem Titel: „Netz wünscht Bierwirt die Höchststrafe" mit dem weiteren Inhalt, der Schock sei riesig, dass Albert L. mit nur drei Jahren Haft davonkommen könnte, der seine vor der Trennung stehende Freundin und Mutter seiner beiden Kinder getötet haben soll, es komme zu wahren Tumulten von Usern auf sozialen Medien, die lebenslang plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für Albert L. fordern würden; befeuert würden diese massiven Forderungen durch Hinweise, dass die Bluttat geplant gewesen sein könnte und, dass sich der Bierwirt erst nach dem eiskalten Mord durch einen Kopfschuss im Hof in Rekordgeschwindigkeit besinnungslos getrunken habe; vom 6. Mai 2021 mit dem Titel: „Bierwirt: Schwerer Vorfall schon vor dem Mord" mit dem weiteren Inhalt, der Bierwirt habe eine Person aus dem näheren Umfeld der 35-Jährigen bedroht und sei angezeigt worden, der mordverdächtige Bierwirt, der seine Ex-Partnerin erschossen haben soll, habe rund eine Woche vor der Bluttat das Umfeld der 35-Jährigen bedroht. Es sei laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien zu einem Vorfall mit einer Person aus dem näheren Umfeld der 35-Jährigen gekommen, der Vorfall sei als schwere Nötigung zu qualifizieren; vom 8. Mai 2021 mit dem Titel: „Bierwirt wollte ganze Familie auslöschen" mit dem weiteren Inhalt, die Hoffnung des Bierwirts, den Mord an seiner langjährigen Lebensgefährtin Marija M. auf Unzurechnungsfähigkeit infolge eines Vollrausches mit über drei Promille schieben zu können, schwinde, Albert L. soll die Krankenschwester am Donnerstag vergangener Woche durch einen Kopfschuss getötet haben, es deute vieles darauf hin, dass die Bluttat von langer Hand geplant gewesen sei, eine Woche zuvor habe der Bierwirt mit der späteren Mordwaffe auf den Vater von Marija M. geschossen und diesen nur knapp verfehlt, laut Anwältin Astrid Wagner bleibe für ein Urteil unterhalb von lebenslang kein Spielraum, die Brüder von Marija M. würden für eine gerechte Bestrafung des Mörders kämpfen, wobei in den Artikel eingebettet auch ein Video einer aufgezeichneten Sendung von „Fellner live" zugänglich gemacht wurde, in der der Moderator den Antragsteller mehrfach als Täter bezeichnet, der Bruder der verstorbenen Marija M. über den Antragsteller erzählt; dass dieser diese immer nur misshandelt habe bis hin zu Schlägen, der Antragsteller der Familie des Opfers immer wieder gedroht habe; dass er sie umbringen werde, wenn Marija M. ihn verlasse sowie der Vater der verstorbenen Marija M. über den Antragsteller erzählt, dass dieser ein Straßenkind sei, der nichts anderes könne, außer Schlägereien, dieser habe die eigene hochschwangere Schwester drei Tage vor der Tat geschlagen; vom 11. Mai 2021 mit dem Titel: „Bierwirt tötete vor Zeugen" mit dem weiteren Inhalt, Todesschüsse auf Marija M. waren mitnichten ein Blackout im Vollrausch, es weise immer mehr darauf hin, dass die Bluttat von Albert L. an seiner Exfreundin eiskalt geplant gewesen sei, er habe nicht nur ihr, sondern der ganzen Familie gedroht, sollte sie ihn verlassen; Ali sei bei der Tat nicht so betrunken gewesen, wie er habe glaubhaft machen wollen; nach den beiden Schüssen, der 42-Jährige habe seiner Ex zuerst ins Bein, dann ins Gesicht gefeuert, soll der Bierwirt gesagt haben: „So, jetzt ist sie tot." sowie vom 14. Mai 2021 mit dem Titel: „Bierwirt in U-Haft noch immer auf Entzug" und dem weiteren Inhalt, es werde nicht offenbar dass der 42-Jährige bei der Abgabe der Schüsse auf seine Ex Marija M. vollkommen blau und damit nicht zurechnungsfähig gewesen sei, sondern, dass Albert L. grundsätzlich ein Alkohol- und Drogenproblem haben könnte, der Bierwirt habe erst nach der Bluttat auf der Bank im Hof eine Flasche Bacardi und eine Flasche Vodka geleert, er sei von der Klinik in die Josefstadt in U-Haft auf die dortige Krankenstation überstellt worden und benötige weiter medizinische Hilfe, wurde der Antragsteller, der einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt oder schuldig hingestellt oder als Täter dieser strafbaren Handlung und nicht bloß als tatverdächtig bezeichnet (§ 7b MedienG). Die oe24 GmbH als Medieninhaberin wurde zur Zahlung einer Entschädigung an den Antragsteller sowie zur Urteilsveröffentlichung verurteilt.

Landesgericht für Strafsachen Wien Abteilung 111, am 23. September 2021.