In Innenstadt-Disco: Frau mit Bierglas vier Zähne ausgeschlagen

Endgültig im Keller einer "Skihütten-Disco" in der Wiener City war die Stimmung nach einer blutigen Attacke auf der Tanzfläche des Innenstadt-Lokals. Ein offenbar schwer frustrierter Gast warf einer Frau ein Bierglas ins Gesicht.

Wien. Passiert ist der überaus schockierende Zwischenfall im Friday Night Fever in der Nacht auf den 4. Oktober. Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichenTäter nichts gefruchtet haben, ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung der gesicherten Bilder der Mittzwanziger-Clique rund um einen höchst aggressiven Glatzkopf.

© LPD Wien

© LPD Wien

Der Anlass für die Eskalation war nichtig: Eine 36-jährige Besucherin des Atemlos-Treffs am Lugeck hatte den späteren Angreifer zurechtgewiesen, weil er sie mehrmals auf der Tanzfläche angerempelt haben soll. Daraufhin schoss er ihr ein Bierglas mitten ins Gesicht. Das Opfer erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.

Dem nicht genug, wurden der Lebensgefährte (42) der Frau sowie eine Freundin des Opfers (43) durch Glassplitter an der Hand verletzt. Der Freundin wurde eine Sehne durchtrennt, sie musste operiert werden. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben

vermutlich österreichischer Staatsbürger

ca. 190 cm groß und schlank

Glatze

auffällige Ohren

Er trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd.

Einer der Freunde des Angreifers. © LPD Wien

Sachdienliche Hinweise – auch über die Kumpels – werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter 01-31310 DW 99 21810 erbeten. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.