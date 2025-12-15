Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Lugeckalm Bierglas Attacke
© Der Verächtige mit seiner Clique nach dem irren Attacke (LPD Wien)

Vorfall in Wien

In Innenstadt-Disco: Frau mit Bierglas vier Zähne ausgeschlagen

15.12.25, 13:09 | Aktualisiert: 15.12.25, 14:13
Teilen

Endgültig im Keller einer "Skihütten-Disco" in der Wiener City war die Stimmung nach einer blutigen Attacke auf der Tanzfläche des Innenstadt-Lokals. Ein offenbar schwer frustrierter Gast warf einer Frau ein Bierglas ins Gesicht.

Wien. Passiert ist der überaus schockierende Zwischenfall im Friday Night Fever in der Nacht auf den 4. Oktober. Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichenTäter nichts gefruchtet haben, ersucht die Landespolizeidirektion Wien nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft um die mediale Veröffentlichung der gesicherten Bilder der Mittzwanziger-Clique rund um einen höchst aggressiven Glatzkopf.

Lugeckalm Bierglas Attacke
© LPD Wien

Lugeckalm Bierglas Attacke
© LPD Wien

Der Anlass für die Eskalation war nichtig: Eine 36-jährige Besucherin des Atemlos-Treffs am Lugeck hatte den späteren Angreifer zurechtgewiesen, weil er sie mehrmals auf der Tanzfläche angerempelt haben soll. Daraufhin schoss er ihr ein Bierglas mitten ins Gesicht. Das Opfer erlitt durch die Glassplitter mehrere Schnittverletzungen, zudem wurden vier Zähne irreparabel beschädigt.

Dem nicht genug, wurden der Lebensgefährte (42) der Frau sowie eine Freundin des Opfers (43) durch Glassplitter an der Hand verletzt. Der Freundin wurde eine Sehne durchtrennt, sie musste operiert werden. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben

  • vermutlich österreichischer Staatsbürger
  • ca. 190 cm groß und schlank
  • Glatze
  • auffällige Ohren
  • Er trug zum Tatzeitpunkt ein weißes Hemd.

Lugeckalm Bierglas Attacke

Einer der Freunde des Angreifers.

© LPD Wien

Sachdienliche Hinweise – auch über die Kumpels – werden an das Kriminalreferat Innere Stadt unter 01-31310 DW 99 21810 erbeten. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden