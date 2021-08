Jetzt kommt's zum Duell Fellner gegen Dichand

Nachdem im Rechts-Streit zwischen Wolfgang Fellner und Krone-TV-Lady Raphaela Scharf über einen angeblichen Po-Grapscher...

...alle AugenzeugInnen für Fellner ausgesagt haben (dass sie eindeutig beobachtet haben, dass es KEINE Berührung und damit KEINE sexuelle Belästigung an Scharf gegeben hat);

...zuletzt auch vier (!) Richter am Wiener Landesgericht unabhängig voneinander gegen Scharf geurteilt haben, dass eine Richtigstellung diese Zeugen-Aussagen nur den AugenzeugInnen selbst zusteht;

...und damit die seit Monaten von der "Krone" angezettelte Rufmord-Kampagne gegen Wolfgang Fellner in sich zusammenbricht, gibt es jetzt eine Überraschung:

"Krone"-Herausgeber Christoph Dichand will sich plötzlich von der Rufmord-Kampagne gegen Fellner distanzieren und tritt den Rückzug an.

In mehreren Klagen gegen die Mediengruppe ÖSTERREICH will Dichand - übrigens sechs Monate (!) nachdem die "Krone" die Kampagne gegen Fellner begonnen hat - klarstellen, dass er persönlich nicht hinter der Rufmord-Kampagne der "Krone" steckt, dass er mit den Klagen seiner "Krone"-TV-Ladies gegen Wolfgang Fellner absolut nichts zu tun hat, und dass er diese von seinem "Krone"-Anwalt Michael Rami geführten Klagen auch nicht finanziert. Kurioser Höhepunkt der Dichand-Klagen: Sein Bild soll bei der Berichterstattung über die Causen Scharf und Wagner und die "Krone"-Verwicklung darin nicht mehr verwendet werden.

Damit werden jetzt Gerichte klären, ob die "Krone" tatsächlich - wie von vielen Beobachtern vermutet - hinter der Kampagne gegen den ÖSTERREICH-Herausgeber steht, um die immer erfolgreicher werdenden Konkurrenz-Medien ÖSTERREICH, oe24 und vor allem oe24-TV zu schwächen.

Zu klären sind folgende Fragen: Warum werden die "Krone"-TV-Ladies Scharf und Wagner in ihren - mittlerweile aussichtslosen Prozessen - just vom "Krone"-Anwalt Michael Rami vertreten? Wer zahlt die exorbitant hohen Prozess-Kosten von Rami, wenn die Damen weit unter 3.000 Euro netto im Monat verdienen? Hat die "Krone" Rami im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Euro an Honoraren überwiesen - und vertritt er dafür die beiden Krone-Ladies "gratis"? Und wer hat die - in weiten Teilen - wörtlich idente Rufmord-Kampagne gegen Wolfgang Fellner sowohl in der "Krone" als auch in "Heute", das von Dichands Ehefrau geführt wird, zu verantworten?

Zusätzlich wird das Gericht erstmals klären müssen, ob der Höchstrichter am VfGH, Rami, den Herausgeber der "Krone" in Wettbewerbs-Causen gegen andere Medien überhaupt vertreten darf. Rami hat die Vertretung aller politischen Parteien zurückgelegt - jetzt gibt es Gutachten, wonach Medien in einer Demokratie politischen Parteien gleichgestellt sind. Dann wäre das Ramis letztes Inkasso bei der "Krone"...