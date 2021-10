Josef F., der in der Justizanstalt Stein sitzt, soll als geheilt gelten.

Josef F. (86) ist wohl einer der bekanntesten Häftlinge Österreichs. Aktuell sitzt er noch in der Justizanstalt Stein (Krems an der Donau), doch das könnte sich schneller ändern als gedacht.

Der damals 74-jährige in Amstetten lebende Mann sorgte für Weltweiteschlagzeilen und ging in die Kriminalgeschichte ein. Er hat seine Tochter über 20 Jahre in einem Kellerverlies gefangen gehalten, sie vielfach vergewaltigt haben, und sogar sieben Kinder mit ihr gezeugt haben. Drei dieser Kinder waren ebenfalls im Keller gefangen gehalten.

Lebenslanger Haft

2009 wurde Josef F. wegen mehreren Delikten, unter anderem Mord, Vergewaltigung und Freiheitsentziehung am Landesgericht St. Pölten zu lebenslanger Haft und Einweisung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.

Die zuständige Richterin vom Landesgericht Krems an der Donau, veranlasste nun, dass diese Maßnahmen mit 1. Dezember aufgehoben werden. Das bedeutet, dass Josef F. in den Entlassungsvollzug wechseln soll. Neben der zuständigen Richterin müssen auch noch andere Entscheidungsträger ihre Zustimmung geben.

Könnte in wenigen Jahren frei sein

Würde der Antrag auf Entlassungsvollzug angenommen werden, so könnte Josef F. nach 15 Jahren Haftstrafe ein freier Mann sein.