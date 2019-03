100.000 Euro ausgeliehen und verspielt: Villacherin angezeigt

2015 und 2016 hatte sie sich laut Polizei von einer 53-jährigen Arbeitskollegin mit falschen Versprechungen insgesamt 100.000 Euro ausgeliehen. Das Geld verspielte sie zum Großteil. Weil die 53-Jährige ihr Geld nicht zurückbekam, ging diese nun zur Polizei.

Betrügerin gaukelte finanzielle Notlüge vor

Die 47-Jährige wusste, dass die Arbeitskollegin, mit der sie sich angefreundet hatte, wegen eines Hausverkaufs größere Barmittel hatte. Um an das Geld zu kommen, gaukelte sie der 53-Jährigen eine finanzielle Notlage vor, außerdem angeblich notwendige Reparaturen am Haus und Ähnliches. Mehrmals kam es zu Geldübergaben. Bei der Polizei war die 47-Jährige geständig. Sie sagte, sie sei wegen ihrer Spielsucht nach wie vor in Behandlung.