Ein betrunkener 22-jähriger Autolenker hat Donnerstagfrüh die Polizei in der Klagenfurter Innenstadt auf Trab gehalten.

Klagenfurt. Erst schrie er Passanten an, dann lieferte er sich eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei. Schließlich versuchte er auch noch, das Abschleppen seines Autos zu verhindern und wurde festgenommen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.



Gegen 8.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert: Der Autolenker habe Passanten in der Innenstadt angeschrien und war dann davongerast. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Polizei, bei welcher der 22-Jährige mehrere Verwaltungsübertretungen beging, wurde er angehalten und auf die nächste Polizeiinspektion gebracht. Ein Alkotest verlief positiv, ihm wurden Führerschein und Autoschlüssel abgenommen. Dann durfte er gehen und begab sich zurück zu seinem Auto.



Weil das Fahrzeug Kärntners auf einem Gehsteig abgestellt worden war, hatte die Polizei ein Abschleppunternehmen angefordert. Der 22-Jährige versuchte, das Abschleppen zu verhindern, indem er sich auf das Autodach legte. Dabei verhielt er sich neuerlich aggressiv und wurde festgenommen. Er wird angezeigt.