24-Jähriger angelte Rekord-Fisch aus Afritzer See

Der 24-jährige Patrick Ortner und sein Angel-Kollege Peter Lauter machten am Afritzer See einen Rekord-Fang. Die beiden angelten einen 189,5 Zentimeter großen Wels - und brachen damit am 23. August 2018 einen zehn Jahre alten Rekord. Der Fisch wiegt ganze 46 Kilogramm, wird auf rund 30 Jahre geschätzt und ist immerhin um 3,5 Zentimeter größer als der vorherige Rekord-Fisch.



"Wir haben den Fisch mit einer Angel gefangen. Nach 30 Minuten haben wir ihn zum ersten Mal gesehen und direkt Angst bekommen", erklärte Ortner gegenüber "5min.at".

Zweiter Rekord in der Familie

Auch der Großvater des passionierten Anglers hat am Afritzer See schon einmal einen Rekord-Fang gemacht. Ihm ging im Jahr 1981 ein 141 Zentimeter großer Hecht mit einem Gewicht von 18 Kilogramm ins Netz. Der Fisch, der den Namen "Dagobert" erhielt, ist heute im Landesmuseum Klagenfurt ausgestellt.