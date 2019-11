35-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ferlach. Ein 35 jähriger Mann aus der Gemeinde Ferlach lenkte am 12.11., um 02.00 Uhr, seinen PKW auf der Waidischer Landesstraße aus Ferlach kommend in Richtung Zell Pfarre. Kurz nach dem Ort Waidisch kam er mit dem KFZ in einer leichten Rechtskurve auf der regennassen Fahrbahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit, links von der Straße über die dort abfallende Böschung ab und prallte frontal gegen eine Baumreihe. Der 35 jährige, der nicht angegurtet gewesen sein dürfte, schleuderte es mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, wodurch er sich eine offene Wunde am Kopf zuzog und verletzte sich eine Arterie am rechten Unterarm. Stark blutend schleppte er sich zu einem ca. 150 m von der Unfallstelle entfernt liegenden Haus und machte durch Klingeln und Klopfen auf sich aufmerksam. Die Bewohner des Hauses leisteten bis zum Eintreffen der von ihnen alarmierten Rettungskräfte Erste-Hilfe-Maßnahmen, die dem 35 jährigen vermutlich das Leben retteten, da dieser einen großen Blutverlust erlitt. In weiterer Folge wurde der 35 jährige nach der weiteren Versorgung durch das beigezogene NAW-Team von der Rettung schwer verletzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht.