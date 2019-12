Ein 38-jähriger Mann wurde in Villach beim Überqueren einer Straße angefahren. Er wurde schwer verletzt.

Villach. Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Villach beim Überqueren einer Straße auf einem Schutzweg von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Lenker beging laut Polizei Fahrerflucht. Der Verletzte ging nach dem Unfall im Schockzustand nach Hause und legte sich ins Bett. Erst am Sonntag ging er wegen der starken Schmerzen ins Landeskrankenhaus Villach und erstattete Anzeige.